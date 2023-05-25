民進黨廉政會：先警告陳歐珀 若涉詐再處理

民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團爭議，日前已宣布退選。民進黨廉政委員會昨晚開會並約詢當事人，歷時超過兩個多小時作出結論。廉政會主委邱駿彥表示，此案待檢警進一步調查，若陳確有涉入吸金、詐騙案，還會繼續處理；另針對陳無償使用主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）的房屋和車子，予以警告制止，藉此告訴所有從政黨員特別注意。

邱駿彥表示，有關陳歐珀被指控涉入詐騙、吸金的案子，廉政委員會決定立案處理，經過約詢陳歐珀還有身邊的一位相關人士陳政坤。據了解，陳政坤在im.B涉嫌詐騙案中扮演重要角色，但與陳歐珀的關係，還待進一步釐清。

廉政會認為，陳歐珀到底有沒有涉入吸金、詐騙集團的案子，還有待檢警進一步調查，但針對陳歐珀無償使用曾國緯的房屋和車輛這件事情，認定他已經違反廉政相關規範，先予以警告處分；如果在吸金、詐騙的案子被發現的確有此情形，廉政會還會繼續處理。

邱駿彥指出，到底陳歐珀有沒有涉入吸金、詐騙集團這個案子，廉政會從陳歐珀的說明，以及陳的友人說明，要去抽絲剝繭，判斷到底有沒有這樣的情形，因此昨天開會兩小時多；另外，委員們討論很久的一個重點是，作為民進黨從政黨員，廉政行為是第一個要被要求的，不應該無償地去使用別人的東西。

廉政委員會的委員們認為，關於這點要予以警告、制止，同時也告訴所有民進黨的從政黨員，以後要特別注意這一點；雖然警告不像學校「三個警告就要記一個過」，但更重要的是藉此告訴其他從政黨員，不要以為事小而為之，就無償使用別人的東西，「這樣不好」。

邱駿彥強調，廉政委員會並不是「只給予警告處分」，絕對不是，對於陳歐珀有沒有涉入吸金、詐騙，只要將來有一點點被查到的話，就會嚴格處理，但還要繼續調查。

邱駿彥表示，對於陳歐珀有沒有涉入吸金、詐騙，現在廉政會沒有辦法釐清；其他部分，包括不能無償使用別人東西，要表達希望民進黨從政黨員不要這樣做的清楚態度。