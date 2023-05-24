時力：藍綠假排黑真雙標

民進黨立委陳歐珀捲入「網路借貸媒合平台im.B」詐騙案，時代力量發言人余佳蒨昨天說，藍綠兩黨面對黑金爭議，一貫的手法就是互潑髒水、互噴墨汁，撿到照片當成寶，假排黑真雙標，只問顏色沒有是非，根本不在意黨內嚴重的黑金問題。

民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨在嘉義受訪時表示，詐騙的確是台灣很重大的問題，確實要解決，他認為政治人物與這些人勾結太深，很大理由是選舉競選費用太高，變成每個參選人都要去找錢，才讓財團、黑道有機可乘；要針此案如何發生，將弊病逐一列出，用制度面去解決，「每次出事才去怪誰都沒有用」，應相信制度、不要相信個人。

時代力量昨天發布新聞稿指出，陳歐珀近日捲入im.B詐騙爭議延燒，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台南市長黃偉哲等政治人物都被揭露，曾經與詐騙嫌疑人及其相關事業夥伴合照。

余佳蒨稱，當藍綠自家政治人物涉入黑金事件時，第一時間皆是喊冤、護航，接著就是指著對方罵，轉移焦點；藍綠喊反黑金、實際上忙著搞政治，結果讓反黑金成為口號、讓雙標成為日常，看不出面對黑金的決心。