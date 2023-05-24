王鴻薇：詐團編織「綠色蜘蛛網」 請君入甕

民進黨立委陳歐珀近日捲入「im.B詐騙案」，被指與主嫌曾國緯關係密切，民進黨政要如總統府前秘書長蘇嘉全也遭揭露，二○二○年與曾男同桌餐敘。國民黨立委王鴻薇昨表示，民進黨及其高層應交代為何餐會有通緝犯？她點名台南市長黃偉哲，不光吃飯，還推銷詐騙集團產品，詐騙集團是不是織了「綠色蜘蛛網」等著投資人「入甕」？

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天說，從組織犯罪、暴力到詐騙已經形成一個共生體，是人民最痛很的事情，「如果政治人物，使用詐騙集團的車子跟房子，這樣不是很嚴重的事情嗎？民進黨不用檢討嗎？」

民進黨發言人張志豪說，倘若有任何不法或涉及違法之情事，黨會按照法律及黨內規定處理，也呼籲檢調積極偵辦此案，讓真相早日水落石出。

媒體追問侯友宜，詐騙集團曾跟時任警政署長陳家欽及蘇嘉全同桌吃飯。侯說，反詐騙是全民大家的共識，對詐騙集團絕對不手軟；從源頭管理好才是重點，「政府不多用點心主導，案件還是會發生」。

國民黨立委林思銘昨批評，民進黨執政陸續成立「打詐中心、打詐國家隊與打詐辦公室」，但越打詐騙越多，國人這七年遭詐騙總金額約二八八億元，是否因為民進黨內有人收受好處、專門包庇不法，上樑不正下樑歪，才讓政府更無力打詐？

林思銘表示，現在每四件刑案就有一件是詐騙案，從電話、求職、網路投資到im.Ｂ網路借貸平台等，蔡政府根本無力解決詐騙問題，去年一年在案的共二萬九八○二件詐騙案，平均每個月有二五○○件詐騙。現爆出民進黨高官、民意代表與詐團餐敘，使民眾誤認詐騙集團是合法，難道不是民進黨高官、民代包庇所造成？

國民黨發言人林家興指出，被詐騙集團騙走血汗錢的基層民眾痛苦掙扎，民進黨高層卻與詐騙集團把酒言歡。國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷質疑，宜蘭堂堂民主聖地被民進黨變成詐騙天堂，陳歐珀長期接受詐騙集團供養，卻喊出為捍衛清白要退選，對比前幾日的理直氣壯態度，不就應該要選到底？陳歐珀宣稱退選護清白，賴清德敢不敢為陳的清白背書？

桃園市議員凌濤也質疑，近年行政院副院長鄭文燦任桃園市長時縱容詐騙集團，包括在青埔的求職詐騙、在八德縱容郭哲敏詐騙集團炒農地；這次im.Ｂ詐騙案的六家關係企業，更是涉及桃園。