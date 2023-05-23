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飛龍瀑布意外 失蹤3人迄未尋獲

聯合報／ 記者劉星君張已亷／屏東報導
屏東縣消防局人員持續在飛龍瀑布中段、下段持續搜尋，瀑布下方都有大石頭，地勢險峻。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局人員持續在飛龍瀑布中段、下段持續搜尋，瀑布下方都有大石頭，地勢險峻。圖／屏東縣消防局提供

10人溯溪團挑戰屏東縣霧台鄉飛龍瀑布遇溪水暴漲，造成2死3失蹤意外，搜救人員昨搜尋3名失蹤者仍無所獲，檢方昨相驗，研判2名死者都是溺斃。5名獲救團員告訴警方，他們是同好相約，沒有領隊，20日清晨出發時天氣晴朗，午後下小雨，溪降時下方夥伴無線電回報溪水愈來愈深，接著就遇溪水暴漲。

警方昨陸續詢問5名獲救者，釐清事情發生經過。屏東地檢署表示，登山溯溪具一定風險，本案屬應自我風險承擔，或應由他人負擔刑事責任，尚待事實調查及釐清相關細節後才能判斷。

搜救人員前天尋獲41歲陳姓男子，經檢方相驗研判為溺斃，家屬沒有意見。屏東縣消防局昨出動逾50名警義消、民間團體成員持續救援，37歲陳姓女子20日晚即被發現頭下腳上掛在岩壁上，明顯死亡，但受地形限制無法吊掛，昨天溪水稍退，上午8點50分搜救人員下切到岩壁，將彭女遺體移到可吊掛處，再由空勤直升機吊掛，10點40分送抵特搜大隊。

彭女遺體隨後移往屏東市福居園生命園區，檢方相驗，研判也是溺斃，彭母哀傷難過，癱軟需人攙扶。

搜救人員昨搜尋至昨下午4點，僅發現背包、繩索等溯溪裝備，由於山區雲層厚，恐有雷雨，搜救人員退回，今天持續搜救。

飛龍瀑布 溯溪 山難

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