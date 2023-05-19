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新聞眼／民進黨保衛政權 兩大考驗
蔡總統執政七年來施政表現，將成為民眾明年投票的重要參考依據。民進黨自詡處理國際外交事務受到肯定，但選民更在意防疫表現、經濟、高房價及治安，而這些內政問題，正好是蔡政府執政最被詬病之處。對準備接班的賴清德而言，如何順利承接蔡政府的資產、解決執政包袱，是他能否延續民進黨政權的關鍵。
蔡總統二○二○年以史上最高的八一七萬多票連任，當時因為兩岸國際情勢背景，民進黨大打「抗中保台」牌，引起青年世代共鳴，讓蔡總統順利連任。
不過，蔡總統的第二任期面對席捲全球的新冠疫情，政府的防疫表現、疫苗政策以及受疫情影響導致的經濟、產業窘境，都受到在野黨與民眾批評；去年的地方選舉，民進黨依舊想藉著操作抗中牌獲得「政治紅利」，但不敵論文案、防疫爭議、黑金等問題帶來的龐大民怨，綠營選戰慘敗，凸顯比起兩岸國際情勢，選民更在意內政問題。
大選逼近，民進黨政權保衛戰挑戰重大，蔡總統能否在任期尾聲迅速調整施政；賴清德要留住蔡英文的「資產」，更要展現能力證明他能在蔡經營國際關係的基礎上繼續前進，更重要的是，要證明他能夠處理蔡政府在經濟內政上遺留的「包袱」，才能挽回流失的民意。
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