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侯友宜：核能是我的選項 一定會把核安做好

聯合報／ 記者張睿廷李成蔭劉宛琳丘采薇歐陽良盈／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜昨天首次表態支持核能，如果當選總統，「一定會把核安做好，核廢料妥善處理，核能就是我的選項。」記者葉信菉／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨天首次表態支持核能，如果當選總統，「一定會把核安做好，核廢料妥善處理，核能就是我的選項。」記者葉信菉／攝影

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨拋出能源政策，首次說他如當選總統，會給大家做一個清楚報告，「一定會把核安做好，核廢料妥善處理，核能就是我的選項。」

過去侯友宜提及核能，總是說「沒有核安就沒有核能」、「要中央先解決核廢料問題再談核電」。民進黨總統參選人賴清德前天說相關單位有在規畫把已停機的核能機組，維持未來緊急使用的可能；侯友宜昨天回應時，首度直言核能會是他的選項。

侯批綠 2025非核家園做不到

對於賴清德有關核能說法，侯友宜表示，這是一個很現實的問題，民進黨說「二○二五非核家園」，「這是做不到的，真的是做不到」，大家要去面對事實，做不到的話，就要不斷地反省，自己為什麼當初會這樣做；台灣面臨的能源問題，最重要的就是不要缺電。

侯友宜表示，台灣能源必須多元配比，才能解決缺電問題，核能是其中的一種，他會讓多元能源配比符合世界潮流，讓台灣不缺電。

台電核二廠。記者邱德祥／攝影
台電核二廠。記者邱德祥／攝影

綠營稱 賴未提核電廠延役

至於賴清德前天的說法，昨天從民進黨、賴競選辦公室，到民進黨立委，全都口徑一致稱賴是以「極端」外部狀態所導致的國安風險情境為背景思考，並稱民進黨非核立場堅守未變；賴在台大與學生座談中，從未提到、也不支持核一及核二廠延役。

有藍營人士分析，侯友宜有前提的支持核能，是對日前拜訪前總統馬英九的善意回應，採納馬的建議。國民黨發言人林家興表示，侯友宜兼顧核安與供電的能源政策表態，符合台灣主流民意及世界潮流，與國民黨務實多元的能源四大主張淨零碳排、消滅空汙、能源轉型、穩定供電高度一致。

林家興說，侯友宜的發言令人想起當年「以核養綠」公投，超過五十四%民意投票支持，卻遭民進黨知法玩法強行忽略的往事，執政當局不遵守民意的後果，卻要全民來承擔，導致全台六年五次大停電，民怨滔天；賴清德如今才急忙表態，顯然是短期騙選票的權宜之計，恐難作為民進黨對核能政策的檢討反省。

民進黨發言人張志豪反問侯友宜，「核廢料要放哪裡？」並質疑，核一、核二與核三廠不再延役的法案，是在馬英九執政時通過，侯日前向馬請益時，怎麼沒有問清楚這一點？如此貿然提出這項主張，根本在打臉馬英九。

民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡認為，侯友宜遲遲不核發核二廠的乾式貯存槽執照，導致核二廠提早停役，也是政治凌駕專業表現，完全與他的招牌語言「好好做事情」背道而馳。

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