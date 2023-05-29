侯友宜：非核做不到 能源配比要調

民進黨總統參選人賴清德昨天透露，相關單位正規畫把已停機的核能機組維持能緊急使用，以備不時之需。國民黨總統參選人侯友宜說，民進黨二○二五非核家園目標一定做不到，能源的配比要調整，就有辦法解決。

侯友宜昨天下午由胞兄侯明鋒陪同，出席國民黨政策會副執行長蘇清泉在東港安泰醫院辦的見面會，有支持者提問侯友宜的能源政策。侯說，民進黨的二○二五非核家園目標一定做不到，因綠電要百分之廿，確定做不到，既然做不到，整個能源的配比就要調整，能源配比用多元方式重新做好配比，就有辦法解決。

先前新北議會質詢期間，侯友宜面對綠營議員質詢，多次重申「要有核安才能有核電」，並要求「核廢料的問題要先解決」。侯友宜說，能源政策前提是不能缺電，能源配比要合理。

新北核安會幕僚單位、消防局整備應變科長蕭力愷說，核能整備、重啟一直在中央討論，是諸多能源選項之一，但如同市長侯友宜所說，前提要安全，而且經過專家評估、民意認同才能執行，但目前的討論卻一直在打轉。 能源問題屬於中央政策，一旦有決策，新北都會尊重。

侯幕僚還喊話賴清德，「把話說清楚，轉向就轉向，是選情緊急了吧？」