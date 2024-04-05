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大甲媽遶境上轎典禮 8國駐台使節體驗文化魅力

中央社／ 台中5日電

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大甲鎮瀾宮媽祖遶境今晚起駕，立法院副院長江啟臣參加媽祖上轎典禮，還邀請美國、日本、帛琉、立陶宛、印尼、泰國、土耳其、俄羅斯駐台使節一同體驗台灣傳統宗教文化魅力。

大甲媽祖遶境晚間起駕，傍晚舉行上轎典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標、江啟臣、台中市副市長黃國榮等人一同恭請媽祖上轎，而8國駐台使節也在場觀禮，他們參觀後都說「太神奇了」。

江啟臣表示，今天有很多駐台代表前來觀禮，他要祝福大家平安健康快樂，9天8夜有很多人跟著走，祈求大甲媽保佑，一方面安定民心，另方面凝聚向心力，花蓮強震帶來很多考驗及挑戰，相信媽祖是慈悲的，絕對會保佑國泰民安、風調雨順，所有信徒都能平安順利，也祈求媽祖保佑救災及災後重建都能順利。

黃國榮指出，由於台中市長盧秀燕目前在新加坡訪問，而由他代表前來，感謝鎮瀾宮董監事及志工，為了這次出巡付出很多精神及財力，相信媽祖慈悲，沿途會保佑信眾，祝福家戶平安、健康賺大錢。

江啟臣特別邀請8國駐台使節參觀上轎典禮，他表示，這次更邀請8國駐台使節參加上轎儀式，加上工作人員、家屬一行共21人，希望藉文化交流讓國際友人體驗台灣傳統文化，要讓外國朋友藉由實際參與，感受到台灣宗教文化的魅力。

江啟臣還說，今天大甲鎮瀾宮也準備大甲奶油酥餅致贈給外國使節，要用台中糕餅進行美食外交，讓國際友人瞭解台灣人的熱情活力。

大甲媽祖 遶境

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