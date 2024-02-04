喬「珊昌配」 林煜喆嘆政治沒道義

綠白「電話門」延燒，民眾黨指出，台數科董事長廖紫岑、常陽科技董事長林煜喆打著代表總統府秘書長林佳龍名號，卅一日主動到民眾黨主席柯文哲辦公室喬「珊昌配」。林煜喆昨發出聲明表示，整起事件沒有誰授權誰的問題，是他一個小老百姓的個人行動，包括臨時找廖紫岑同行，林佳龍事先並不知細節，不用再波及他人。

林煜喆表示，身為一個關心台灣發展的小企業主，希望台灣政局穩定。他與柯文哲神交多年，希望他能協助穩定立法院政局，讓台灣能順利運轉創造民生富裕安定的社會，也把這樣的想法告訴他的雲林鄉親好友林佳龍。

林煜喆指出，他單純以為兩人在過去幾年，在國家建設上的合作沒有任何交惡，應該可以開一條路，協助兩個陣營討論如何讓政局走向好的發展。至於各方溝通之後的各種可能結果，並不是他能夠主張或決定的，而且即使溝通之後沒有什麼結論，至少展現善意，有利未來良性互動，應該不會有任何損失。

林煜喆致歉表示，很抱歉，沒有想到一個「以和為貴」讓台灣更和諧轉動的想法，竟然會釀成一個不可收拾的風波，造成柯文哲及林佳龍的困擾，但他們仍平靜表達了解他當初的用意，要他不必自責。

林煜喆表示，也許過於天真，但他只是希望台灣穩定，「事前並不清楚政治並不是他所想像的那樣，在生意場上的道義及誠信，這裡是看不到的。」非常抱歉造成大家的困擾及麻煩，他自己會深切反省，原本希望台灣政局穩定的初心，何以會演變至此是他始料未及的，但還是必須誠摯呼籲，大家都是一家人，應該一起來創造更和諧進步的台灣。

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