韓國瑜：立刻啟動國會改革 不會用警察權

立法院正副院長選舉結果昨天出爐，立法院長韓國瑜說，他會立刻啟動國會改革，未來不會動用警察權。針對民進黨總統當選人賴清德曾質疑，若韓當立法院長，將帶著國民黨縣市長訪問中國，韓國瑜表示，賴清德不必擔憂，他謹遵憲法，扮演中華民國立法院長的責任。

韓國瑜表示，他會立刻啟動國會改革，對於國會改革可以感受到人民需要，協調各政黨。就他殘留的立法院記憶裡，有時像叢林，充滿陽剛之氣，甚至激情演出。

韓國瑜說，他期盼從二○二四年立法院開始，是個講理的地方，不再是個講戾氣跟暴力的地方，也要呼籲一一三位立委，全世界華人都在看台灣的民主，今日走到這一步何其可貴，希望在野不要發生過去的暴力、陽剛和衝突，大家都能坐下來好好談，他一定謹守議事中立的原則，尊重、維護小黨權利。希望民進黨、民眾黨跟無黨籍，大家論理時都能以人民利益為最高福祉，不要像過去走下去，呼籲新國會共同遵守。

韓國瑜表示，動用警察權與否，只要能夠回到他呼籲的，立法院是個講道理的地方，不是講拳頭的地方，當然不會使用警察權。

針對遭質疑親中，韓國瑜呼籲賴清德，不要太過緊張，不要過度解讀。韓強調，自己是中華民國立法院長，謹遵憲法賦予的權力與責任，主持議事，超然中立，讓立法院的權責得到最高程度的伸張，讓所有立委符合廣大台灣人民的需求。

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