立委選情升溫！黃暐瀚估激戰區增至20 「三黨不過半成定局」

2024大選即將在本周六登場，除了眾所矚目的總統選舉之外，立委戰況也十分激烈。媒體人黃暐瀚分析選情，預估「激戰區」增加至20區，且認為「三黨不過半」必然成真，新國會將開啟「戰國時代」。

黃暐瀚在臉書上發文表示，倒數兩周的選情變化不小，他原本預估立委只有12個激戰區，如今已增加到20區。他解釋，所謂的「激戰」未必是「勝負差距極小」，有的是「現任危險」或「可能翻盤」，因此成為本次選舉的觀戰重點。

他列出的20個激戰區如下：

台北四選區 內湖南港 高嘉瑜 李彥秀 吳欣岱 新北七選區 板東 羅致政 葉元之 新北八選區 中和 吳崢 張智倫 邱臣遠 新北十選區 土城三峽 吳琪銘 林金結 新北十二選區 汐止金山萬里 賴品妤 廖先翔 桃園一選區 龜山 蘆竹 鄭運鵬 牛煦庭 桃園六選區 八德 大溪 復興 邱若華 趙正宇 李慕妍 台中一選區 蔡其昌 蔡壁如 台中二選區 林靜儀 顏寬恒 台中四選區 張廖萬堅 廖偉翔 台中五選區 莊競程 黃健豪 台中六選區 江肇國 羅廷瑋 彰化一 陳秀寶 阮厚爵 南投二 蔡培慧 游顥 高雄三選區 楠梓、左營 李柏毅 李眉蓁 屏東二 徐富癸 蘇孟淳 基隆市 鄭文婷 林沛祥 宜蘭縣 陳俊宇 黃琤婷 陳琬惠 台東縣 賴坤成 黃建賓 劉櫂豪 澎湖縣 楊曜 吳政杰

最後他強調，「國會三黨不過半」可說已成定局，也代表新一屆的國會將會開啟「戰國時代」。

至於三黨各自的看法，國民黨和民進黨皆估算有15席激戰區，前者評估分區立委有機會拿到35席以上，後者未公布目標席次，但認為中台灣選情左右民進黨能否單獨過半；而民眾黨則把目標鎖定在不分區，看好在柯文哲參選總統的帶動下，至少能掌握8席。

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