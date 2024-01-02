藍綠拚國會過半 中台灣是關鍵

二○二四大選倒數，藍綠陣營各自評估有十五席立委激戰區，尤其是中台灣，左右未來國會能否單獨過半；民眾黨則估計總席次有八席以上。

國民黨主席朱立倫先前評估，國民黨有望拿下超過五十席，其中不分區上看十四至十五席，區域立委卅五至卅六席以上，黨內目前評估總席次沒太大變化。

國民黨表示，有十五席屬激戰選區，當中有領先也有五五波，包括北市兩席、新北三席、桃園三席、中台灣三席、高雄二席、東部二席，若十五席區域立委均順利勝出，就能達成國會單獨過半目標。

民進黨選舉幹部評估，有十五個選區是激戰區，尤其中台灣，左右民進黨能否單獨過半。根據民進黨內部民調，南投蔡培慧、彰化陳秀寳都是五五波激戰，台中現任立委林靜儀、莊競程和接棒黃國書參選的江肇國，選情陷入膠著。

新北拚連任的立委賴品妤、張宏陸陷入激戰，與對手差距非常小；宜蘭縣陳俊宇一度被對手黃錚婷追上，現又微幅領先。高雄新人李柏毅接棒立委劉世芳參選，選情一直拉不開，是民進黨唯一評估在高雄不穩的選區；桃園現任立委黃世杰及鄭運鵬民調也被對手追上，都列入激戰區。

民眾黨區域立委提名十一人，目標鎖定在不分區。黨內預估在黨主席柯文哲參選總統帶動下，總席次保守估計有八席以上。

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