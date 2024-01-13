新北市立委選舉／張智倫、吳崢、邱臣遠藍綠白纏鬥 賴品妤、廖先翔空戰交鋒

左起為國民黨立委候選人張智倫、民進黨立委候選人吳崢、民眾黨立委候選人邱臣遠。圖／張智倫臉書、吳崢臉書、邱臣遠臉書

2024總統立委大選今日進行投票，新北市共有12選區，可謂「全台最大票倉」，現任立委中，國民黨有3席，民進黨共9席。不過，本屆選戰許多選區回歸藍、綠基本盤對決，多位立委面臨連任壓力，也成為民進黨國會席次能否過半的關鍵。其中第8選區的張智倫、吳崢、邱臣遠、第10選區的吳琪銘、林金結，以及第12選區的賴品妤、廖先翔成為外界關注的重要選區。

新北第1選區國民黨洪孟凱首度爭取連任，綠營何博文則從板橋「跨區」征戰；第2選區呈「綠白戰」，由欲拚6連霸的民進黨立委林淑芬對上民眾黨李有宜；第3選區民進黨由李坤城接棒余天，對決由國民黨徵召參選的蔡明堂；第4選區民進黨吳秉叡4度尋求連任，國民黨則推派新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋；第5選區民進黨蘇巧慧對決國民黨洪佳君，雙姝對戰引外界關注；第6選區民進黨現任立委張宏陸對決國民黨資深議員林國春，選情於伯仲之間。

第7選區民進黨羅致政對上國民黨葉元之，選情膠著；第8選區國民黨張智倫在地實力雄厚，但遭民進黨吳崢及民眾黨邱臣遠夾擊，呈藍綠白三腳督態勢；第9選區國民黨老將林德福對戰由民進黨提名的在地資深里長莊銘淵；第10選區民進黨吳琪銘再度對決國民黨林金結，雙方陸戰來勢洶洶；第11選區國民黨老將羅明才深獲在地支持，民進黨曾柏瑜則陸空戰合流進攻深藍選區；第12選區民進黨賴品妤對上國民黨廖先翔，倆人隔空交戰火藥味濃，選戰變數備受外界矚目。

大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。

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