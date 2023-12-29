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嘉義市立委選舉不辯論 1月6日有線電視台一輪發表政見

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市立委選戰藍綠陣營交鋒，藍營候選人張秀華（左）針對前瞻議題下戰帖，邀綠營立委王美惠（右）公開辯論，王美惠拒絕。圖／聯合報資料照片
嘉義市立委選戰藍綠陣營交鋒，藍營候選人張秀華（左）針對前瞻議題下戰帖，邀綠營立委王美惠（右）公開辯論，王美惠拒絕。圖／聯合報資料照片

嘉義市立委選戰倒數白熱化，藍綠陣營交鋒，藍營候選人張秀華針對前瞻議題下戰帖，邀綠營立委王美惠公開辯論，王美惠拒絕，因選舉登記6位候選人勾選辯論方式不到一半，因此，選委會不辦辯論，定明年元月6日（下周末）上午9點，舉辦一場有線電視現場直播，採非辯論方式辦理。

市選委會通過6位立委參選人名單、審查通過政見，完成號次抽籤，報中選會。6位候選人王美惠（民進黨，現任立委），張秀華（國民黨），陳玥妗（小民參政歐巴桑聯盟），簡明廉（無），林智勳（雙語無法黨），蔡松益（復康聯盟黨），共兩大黨三小黨一無黨參選人。

選委會說，公辦政見發表會辦理，明年元月3日起至12日止。將舉辦1場有線電視公辦政見發表會，委託地方有線電視業者辦理。明年元月6日上午9點辦一場現場直播，由候選人依照抽籤號次順序，採一輪發表政見，每一候選人發表政見時間15分鐘，採非辯論方式辦理。

錄影重播時間：明年元月6日下午6點（周末）、元月7日（星期日）下午2點。電視政見發表會除電視現場直播外，另委託辦理電視台提供YouTube線上直播。電視公辦政見發表會現場，除主持人、候選人、選務人員及工作人員外，他人不得在場。現場使用道具背景，由選委會委託轉播之電視台負責安排，候選人不得異議。

嘉市選委會通過6位立委參選人名單、審查通過政見，完成號次抽籤。6位候選人王美惠（上左）張秀華（上中）陳玥妗（上右）簡明廉（下中）林智勳（下右）蔡松益（下左）共兩大黨三小黨一無黨候選人。 圖／聯合報資料照片
嘉市選委會通過6位立委參選人名單、審查通過政見，完成號次抽籤。6位候選人王美惠（上左）張秀華（上中）陳玥妗（上右）簡明廉（下中）林智勳（下右）蔡松益（下左）共兩大黨三小黨一無黨候選人。 圖／聯合報資料照片

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