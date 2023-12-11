楊桃館違建爭議…林錦坤：藉故拖延 陳俊宇：依法處理

民進黨陳俊宇在獲黨內提名參選立委之際，7月拆除自家農舍後方違建，卻被爆沒拆乾淨，員山鄉公所10月初再度查報違建。無黨參選人林錦坤昨天表示，經查2樓270平方公尺都是違建，上周被縣府列入「排定拆除」對象，他要求陳坦白誠實面對，主動拆除，別再藉故拖延；陳俊宇對此回應「依法處理」。

據了解，鄉公所查報陳俊宇的農舍違建面積270平方公尺，縣府10月25日去公文令其1個月內補照，陳俊宇未補照，最近被排入違建拆除。陳俊宇說，先前（7月）已針對縣府來函所載的違建事項拆除完畢，因鄉公所近日辦理會勘認定的面積與實際面積落差甚大，他已依法提出陳述，將持續依法處理，「該怎麼辦、就怎麼辦」。

「楊桃館」爭議未歇，林錦坤表示，陳俊宇90年5月向陳姓地主買下隘界6路這塊農地，農會楊桃產銷班決定興建集貨場，由陳俊宇提供土地，向農委會申請興建補助247萬餘元，不足經費由產銷班員出資，依規定至少提供產銷班使用10年後，建築物才能由地主所有。

林錦坤說，集貨場是農業設施，不能當農舍住，陳俊宇拿公款補助擅造農舍豪宅違建，占住使用18年；對比航照圖，91年8月1日在拿到集貨場使用執照後，10月就出現2樓違建，違規改建後沒幾年，陳搬進去住。

林錦坤批評陳俊宇對於有無違建心知肚明，陳多次受訪曾說「之前已依照縣府載明的違建拆除完畢，後續縣府若有提出違建認定之公文，會依法處理」，其實陳不但收到公文1個多月，對於再遭查報2樓全違建，未補照或拆除，卻要「重新會勘」。

林錦坤細數該農舍違建，104年違反農地農用，被罰6萬元，沒有改善；爭取民進黨提名前偷偷拆除，卻只「拆半套」；最近又被查到違建，不是說「會依法處理」？為何使出要求「重新會勘」爛招。

林錦坤表示，農舍2樓屬「實質違建」，沒辦法補照，就算「重新會勘」也改變不了違建事實，更凸顯用拖延戰術來迴避，呼籲政治人物首重誠信，誠實面對吧，主動拆除。

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