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未再提名不分區 廖婉汝考慮選屏南立委

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
國民黨不分區立委、屏東縣黨部主委廖婉汝未獲提名下屆不分區，考慮投入屏南立委選舉。記者潘欣中／攝影
國民黨不分區立委、屏東縣黨部主委廖婉汝未獲提名下屆不分區，考慮投入屏南立委選舉。記者潘欣中／攝影

國民黨昨公布不分區立委名單，去年底縣長選舉落敗的蘇清泉排11名，現任不分區立委、屏縣黨部主委廖婉汝未在列，廖表示尊重黨中央，因屏縣立委第2選區國民黨尚無人選，考慮參選；地方認為廖老家在屏南車城鄉，過去曾參選有一定知名度，「三腳督」只要守住藍營基本盤，仍有機會一搏。

63歲的廖婉汝曾任第4至7屆立委，2015及2016年投入屏縣第3選區立委補選，及屏縣第1選舉區立委選舉均落敗，2015年3月接任國民黨屏縣黨部主委，2020年獲黨提名不分區立委，順利當選重返立院。

廖婉汝表示，藍營基層反映，大本營在東港的蘇清泉，可挾縣長選舉氣勢乘勝追擊，本是最強人選，但黨中央不分區立委「2選1」選蘇清泉，她尊重黨中央決定，正考慮參選屏南立委。

蘇清泉表示，只要藍營推人選，一定全力輔選；藍營基層指出，下屆屏南立委選舉泛綠鬧分裂，是藍營反攻大好機會，蘇獲提名不分區立委，可累積實力再戰下屆縣長，廖婉汝應以主委身分挑起參選屏南立委責任。

立委蘇震清表示，不排斥與藍、綠或第三勢力合作；徐富癸則抨擊，對抗的是為延續家族政治生命，不惜付出任何代價的蘇家，感慨很深，相信選民自有公斷。

地方人士指出，廖婉汝老家在車城鄉，7年前曾投入屏南立委補選，本屆縣長選舉蘇清泉在屏南還小勝周春米，廖現起步雖晚，但「三腳督」只要守住藍基本盤，仍有機會勝選。

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