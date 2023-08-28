宜蘭通勤月票上路 陳俊宇提政見：常態辦理

宜蘭縣通勤月票今天上路，2種方案合計售出2047套，民主進步黨宜蘭縣立法委員參選人陳俊宇表示，若順利進入立法院會爭取中央補貼，延續、常態辦理，減輕民眾經濟負擔。

陳俊宇在政見記者會表示，若順利進入立法院，會以人民需求出發，致力爭取讓此政策能延續、常態辦理，鼓勵縣民以搭乘大眾運輸取代自行開車通勤，也能節能減碳，讓台灣逐步邁向2050年淨零排放前進。

陳俊宇說，宜蘭縣每天搭乘國道客運往返雙北的民眾約有7000人，實施後預估每人每月可省下3000元、4000元的通勤開銷，且大客車在國道5號部分路段可行駛路肩，比自行開車節省30分鐘以上，非常鼓勵大家多搭乘公共運具，緩解上、下班時段國道5號壅塞。

宜蘭縣政府表示，「公共運輸通勤月票」有新台幣1800元和750元方案，1800元方案包含北宜路廊國道客運和台鐵（漢本-鶯歌）可無限次搭乘，並提供縣內市區客運免費轉乘。

至於750元方案，包含宜蘭縣境內市區公車（非跨境）和縣境內台鐵（漢本-石城）無限次搭乘，不過，2種方案涉及台鐵部分，因正在建置相關設備，預計10月開放使用。

根據縣府交通處統計至昨天為止，1800元月票共售出2021套，750元月票售出26套，與縣府預估2種方案合計售出逾7000套還有很大成長空間。

經縣府交通處詢問客運業者，初步瞭解可能民眾手上還有紙本回數票尚未用完，也有通勤族仍在評估購買月票是否划算，交通處表示，縣府會加強宣傳，提高民眾購買意願。

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