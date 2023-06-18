雙北立委／引眾怒！羅智強網路好感度爆跌 學者：他想成非綠群眾中生代的領導者

image source:FB/羅智強

文/蔡岳霖

國民黨立委參選人羅智強15日中提出「政黨輪替大聯盟」引起熱議，被外界質疑是「棄侯保柯」惹怒藍營支持者。原訂16日的記者會臨時取消，羅智強聲稱誤解到了當晚在臉書致歉，仍有國民黨中常委提案連署，要求黨中央，嚴正譴責他！

台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥表示，羅智強或許就是在帶風向，他想要成為在非綠群眾中生代的領導者，事實上從「政黨輪替大聯盟」的倡議來看，其實和國民黨主席朱立倫的「非綠大聯盟」相似。曲兆祥說，雖然羅智強沒有說是政黨輪替是要靠柯還是侯，只是這兩個禮拜不論是民意、網路聲量都不一樣了，侯友宜下滑反倒是柯文哲支持度快速提升，所以才有這樣的結果。曲兆祥強調，羅智強在提出這項倡議時，其實不太考慮自己的選情，因為他參選的大安區對國民黨來說是相對安全的，就算這回惹怒到深藍支持者負面聲量提高，對他支持率還是不會有多大影響。

羅智強拋「政黨輪替大聯盟」惹議後道歉 單日聲量破2萬2

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/06/06～2023/06/16）統計調查。羅智強近兩週聲量最高點，落在2023年6月16日2萬2,581筆，羅智強雖取消記者會接受媒體訪問時澄清，「政黨輪替大聯盟」已經是擊敗民進黨唯一的一條路，並不是媒體下的「不支持侯友宜」的標題，侯友宜或柯文哲誰當選都是「次要問題」，只有政黨輪替救台灣，才是「首要問題」。不過，羅智強的解釋卻沒有說服藍營支持者，到了晚上羅智強臉書發文，「本人倡議政黨輪替大聯盟，引起諸多紛擾，本人思慮不周，深感抱歉，鄭重向各界致歉。並進行四個反省。」按讚人數也飆上1.8萬人。

至於同選區對手，民進黨立委參選人苗博雅聲量，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/06/06～2023/06/16）統計調查。苗博雅近兩週聲量最高點，落在2023年6月14日1萬7,149筆。苗博雅宣布與民進黨合作挑戰台北市大安區立委，包括台北市議員簡舒培臉書發文，很遺憾基層聲音及努力，民進黨中央仍聽不到，「對於大安區立委禮讓人選，我不認同，也無法支持」。民進黨中央黨部國際部主任謝佩芬未獲得黨內提名表示，「老實說，我現在的心情，有一點複雜」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

羅智強失算？網路好感度暴跌 反遭到苗博雅順利超車

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/06/06～2023/06/16）統計調查。近兩週羅智強網路好感度，最高點落在2023年6月11日比值來到1.24。隨著15日提出「政黨輪替大聯盟」倡議，羅智強在臉書上宣布，16日召開記者會時公布「政黨輪替大聯盟」的第一隻箭，吸引近6千網友按讚卻引起喧然大波後取消記者會，更傳出是因為市黨部將以黨紀處分施壓，事後台北市黨部主委黃呂錦茹表示，沒有叫羅不要開，要處分也要看記者會講內容。但爭議發文引起熱議，也讓羅智強15日網路好感度急墜來到0.37。

反觀對手苗博雅在《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/06/06～2023/06/16）統計調查。苗博雅近兩週網路好感度，在6月12日來到最低點僅0.36。才隔不到兩天，6月14日苗博雅獲民進黨禮讓參選大安區立委時，網路好感度反超羅智強來到近期新高1.05，隨著羅智強飽受深藍支持者批評，苗博雅到了16日網路好感度仍贏過羅智強。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月06日至2023年06月16日。

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