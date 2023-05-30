還原民進黨徵詢參選竹市立委過程 林志潔：因愛新竹
民進黨將徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔參選新竹市立委，林志潔今天表示，她還原被徵詢經過並非是一口答應民進黨立法院黨團總召柯建銘，但因熱愛新竹，3分鐘內答應徵召。
林志潔今天在臉書發文表示，從受到徵詢、答應承擔、公開訊息到今天剛好滿一週，對於柯建銘徵詢她參選意見時，她並非是一口答應接受，而是聽到時倒吸了一口氣後，但因她愛新竹，沒有拒絕的空間，在3分鐘內答應徵召。
林志潔說，而在這3分鐘內，她的心裡轉過不少想法和擔心，主要是考慮熱愛的教學研究，以及評議中心的專業服務工作，但因她愛新竹，也決定接受。
林志潔表示，她知道後面的路一定很辛苦，但請大家繼續始終如一的為她加油。
至於家人以及丈夫對她答應接受徵召的態度如何？林志潔表示，家人會尊重她決定的事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言