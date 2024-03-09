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陸人大報告：推動台灣退出中美洲議會

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京報導
大陸全國人大委員長趙樂際8日上午做工作報告。聯合報系資料照片／記者廖士鋒攝影
大陸全國人大委員長趙樂際8日上午做工作報告。聯合報系資料照片／記者廖士鋒攝影

大陸十四屆全國人大二次會議第二次會議昨天上午舉行，首先登場的是人大委員長趙樂際的常委會工作報告，他在報告中多次指出「涉外立法」的重要性，也提到對台鬥爭的相關內容，對今年工作則強調要「運用法治方式展開涉外鬥爭」。

趙樂際的報告，對涉台鬥爭的部分提到了「參與推動中美洲議會取消台灣地區『立法院』『常駐觀察員』地位接納中國全國人大為常駐觀察員」。而報告中在「加強涉外法制建設」部分，今後一年任務，仍提到加強涉外領域立法，包含制定關稅法，修改國境衛生檢疫法、反洗錢法，「推動我國法域外適用的法律體系建設」。

對於反間諜法，報告中提到此法的修訂「將防範化解風險的關口前移，豐富反滲透、反顛覆、反竊密鬥爭的法律工具箱」；此外還有修訂保守國家秘密法等。同時在對外交往的今年工作特別提到，「運用法治方式開展涉外鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益」。

去年，時任人大委員長栗戰書在常委會工作報告中，提到建立健全全國人大各層級發言人機制，以全國人大常委會發言人談話、外事委聲明、外事委發言人和法工委發言人談話等方式，「就涉藏、涉疆、涉港、涉台、人權、疫情及其他涉華敏感問題四十八次及時響亮發出人大聲音」。

大陸最高人民法院院長張軍的工作報告，對涉外工作成果則指出「貫徹總體國家安全觀，嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，依法懲處從事間諜活動的梁成運等，形成有力震懾」。最高檢察院院長應勇則透露去年依法辦理「涉外刑事案件」四二四三件。

中美洲議會 全國人大 兩會

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