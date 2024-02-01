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賴找卸任白委入閣？柯要求黨對黨談

聯合報／ 記者蔡晉宇林縉明／台北報導
民進黨失去立院過半優勢，不再「完全執政」，總統當選人賴清德傳有意找卸任的民眾黨立委入閣。本報資料照片
民進黨失去立院過半優勢，不再「完全執政」，總統當選人賴清德傳有意找卸任的民眾黨立委入閣。本報資料照片

新國會今天報到，三黨不過半，民進黨失去在立法院席次過半的優勢，不再「完全執政」。五二○將上任的總統當選人賴清德內閣布局備受關注。傳出賴有意找甫卸任的民眾黨立委入閣。民眾黨新任秘書長周榆修昨天表示，目前沒有收到任何訊息或接觸，對於「聯合政府」，民眾黨主席柯文哲態度很清楚，就是要在黨對黨基礎來談。

對於內閣布局，賴清德日前表示，未來閣揆及總統府秘書長人選將會符合「跨黨派、跨世代、跨領域」的民主大聯盟原則，不只行政院長要推出好人才，各部會首長也一樣，「不會完全是民進黨籍」。

知情人士表示，內閣目前尚在初步徵詢階段，談具體人選都還太早，但未來不光是內閣，採合議制的機關，包括今年要提名的國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、考試院等人事案，都可望不再「一片綠」。

綠營人士透露，傳聞的兩位民眾黨人士，以賴香伶、張其祿機會高。賴香伶長期關注勞工、內政議題，社會形象佳，未來若能在相關部會任職，有助提升政府形象；張其祿來自學界且具有財金背景，目前以被延攬至財金機關任職呼聲高，但諸如考試委員、銓敘部等，亦是可思考方向。

知情人士表示，在野黨近期頻頻拋出ＮＣＣ委員採「政黨比例制」，執政黨縱然不可能照單全收，但在國會席次未過半，任何提名的人事案在立院闖關均不容易的情況下，賴清德提出的「民主大聯盟」概念，將不只在內閣行政部門，對採合議制的機關也將一體適用。

賴清德五二○就任總統前，將先面臨六場補選，包括雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長、苗栗縣苗栗市長、台東縣大武鄉長、宜蘭縣議員、台中市議員補選。賴清德昨在民進黨中常會表示，要號召社會給民進黨支持，希望在補選也能爭取最好成績。

賴清德 內閣 民眾黨

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