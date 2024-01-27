柯文哲、黃國昌齊質問 「賴皮寮」何時拆
民進黨主席賴清新北市萬里老家違建被冠上「賴皮寮」的稱號，並引發礦區用地的討論。內政部國土管理署昨邀集經濟部及轄內存有廢礦區土地的新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及南投縣共六縣市，就保障廢礦區土地盤點狀況及合法使用權益等議題，共同研商通案處理原則。
儘管賴清德已勝選，關於賴清德萬里老家違建，民眾黨民眾黨主席柯文哲昨表示，他新竹老家違建拆了、農地水泥塊也打掉，準立委黃國昌汐止老家違建也拆了，請問賴清德老家違建拆不拆。黃國昌則說，家裡違建拆完後會留一塊地、立個碑，「感謝民進黨德政」，黃也問賴，「賴皮寮什麼時候要拆」。
國土署昨天就盤點現況、法規進行討論。國土署表示，可參照過去輔導原住民族土地及建物合法的方式，讓既存礦業用地可依現況及納入縣市未來發展需求，讓此類礦業用地可回歸合理使用之地目類別。後續將擇日再次召開會議研商。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言