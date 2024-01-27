柯文哲、黃國昌齊質問 「賴皮寮」何時拆

民進黨主席賴清新北市萬里老家違建被冠上「賴皮寮」的稱號，並引發礦區用地的討論。內政部國土管理署昨邀集經濟部及轄內存有廢礦區土地的新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及南投縣共六縣市，就保障廢礦區土地盤點狀況及合法使用權益等議題，共同研商通案處理原則。

儘管賴清德已勝選，關於賴清德萬里老家違建，民眾黨民眾黨主席柯文哲昨表示，他新竹老家違建拆了、農地水泥塊也打掉，準立委黃國昌汐止老家違建也拆了，請問賴清德老家違建拆不拆。黃國昌則說，家裡違建拆完後會留一塊地、立個碑，「感謝民進黨德政」，黃也問賴，「賴皮寮什麼時候要拆」。

國土署昨天就盤點現況、法規進行討論。國土署表示，可參照過去輔導原住民族土地及建物合法的方式，讓既存礦業用地可依現況及納入縣市未來發展需求，讓此類礦業用地可回歸合理使用之地目類別。後續將擇日再次召開會議研商。

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