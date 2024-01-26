民眾黨尾牙沒邀蔡壁如 吳子嘉笑「低層次鬥爭」：簡單又粗暴

民眾黨台中市一選區立委候選人蔡壁如高票落選，如今黨內又對她又許多不滿，她坦承沒有參加民眾黨的尾牙，甚至也沒有人通知她。媒體人吳子嘉表示，蔡壁如未受邀出席尾牙，屬於比較低層次的鬥爭，就像小朋友的處理方式，他笑稱「這些人（指民眾黨）就是簡單粗暴」。

吳子嘉25日在《關鍵時刻》節目中表示，蔡壁如未受邀尾牙一是有點離譜，他分析，蔡壁如功在民眾黨，這次選舉最後倒數一個月的時段，新聞版面都是蔡壁如。

針對蔡壁如沒有受邀尾牙，吳子嘉表示，這是屬於比較低層次的鬥爭，就像小朋友的處理方式，他笑稱，本來這些人（指民眾黨）就是簡單粗暴。

吳子嘉表示，柯文哲神經比較大條，不是每件事情都知道，也不會去管細節，以現在情勢來看，柯文哲爭取蔡壁如回來的過程可能不會很順利，因為蔡壁如對於中央委員的職務，感覺沒有非常熱情回報。

吳子嘉補充說明，民眾黨黨員跟蔡壁如的關係就是維持君子交好，保有一個客氣的遠距離美感。

網紅劉宇（四叉貓）25日說，民眾黨昨晚在台北市辦尾牙，網紅「愛莉莎莎」、「館長」、「丁特」、「2Chill」等人都出席。但這次代表民眾黨在台中參選立委的蔡壁如挑戰蔡其昌失利，仍持續在海線謝票。

蔡壁如被問到昨天有無參加民眾黨尾牙，她說尾牙「一樣啦」，可能是「距離的美感」，「沒有人通知我」，她強調自己最近都在台中海線忙著謝票。

商品推薦