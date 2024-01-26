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白營禁立委雙黨籍 黃珊珊：照程序辦理
民眾黨前秘書長謝立功日前砲轟民眾黨不分區立委當選人黃珊珊有親民黨、民眾黨雙重黨籍，與柯辦發言人陳智菡引發一陣隔空叫戰。民眾黨中評會昨日上午召開例行會議，擴大解釋「台灣民眾黨地方組織辦法」，要求不分區立委就職前應辭其他黨籍。對此，黃珊珊回應「依照程序辦理」；而另一位新住民黨主席、立委當選人麥玉珍也說，黨主席任期將至，二月一日前辭黨籍沒問題。
民眾黨主席柯文哲二○一九年創立民眾黨時，政黨採「柔性政黨」路線，開放黨員擁有雙重黨籍，之後民眾黨又修改內規「民眾黨地方組織辦法」，地方黨部主委、執行長、服務處主任等幹部，不得同時具備其他政黨黨籍，但對於立委、候選人等未有相關規範。據了解，民眾黨黨代表對此一直有意見，謝立功日前質疑黃珊珊擁有雙重黨籍後，此事又再度引發黨內討論。
民眾黨中評會昨日上午召開例行會議，邀請八名不分區立委當選人參與會議，會中有中評會委員提到，依照「台灣民眾黨地方組織辦法」規定，區主任以上的黨公職人員須為單一黨籍，儘管不分區立委提名與中央委員任命辦法中並無此規範，但「舉輕以明重」，要求即將就任民眾黨不分區立委者，應於就職前辭去他黨職務與身分。據了解，會中八名立委也同意辭去他黨黨籍。
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