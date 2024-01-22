聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍喊組織輕量化 賴蕭今啟動繞台謝票

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷丘采薇劉明岩林宛諭葉德正／連線報導
國民黨彰化縣黨部昨天舉辦感恩茶會，主席朱立倫為網路「罷侯」行動，接受媒體採訪時，要求民進黨主席賴清德要做出明智的決定 。記者劉明岩／攝影
國民黨彰化縣黨部昨天舉辦感恩茶會，主席朱立倫為網路「罷侯」行動，接受媒體採訪時，要求民進黨主席賴清德要做出明智的決定 。記者劉明岩／攝影

二○二四總統大選，國民黨再度失利，黨內雖然普遍對黨主席朱立倫未多苛責，卻都提及黨的組織改造確實還有檢討空間。除了黨中央已著手研擬檢討報告，國民黨組發會主委許宇甄表示，未來黨內組織輕量化、志工化是一定要做的方向，希望讓更多支持者和黨內幹部義務擔任輔選角色。

此外，網路發起「罷免侯友宜」連署行動，朱立倫昨參加彰化感恩茶會時表示，民進黨總統當選人賴清德應該做出明智的決定，是否要讓台灣政治繼續惡性循環？對台灣民主繼續傷害下去？針對「罷侯」行動，侯友宜昨不願表示意見。

賴蕭今起將啟動謝票及感恩便當會行程。圖／聯合報系資料照
賴蕭今起將啟動謝票及感恩便當會行程。圖／聯合報系資料照

民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴今天起將啟動謝票及感恩便當會行程，感謝各縣市輔選幹部及志工，也到各地傾聽基層意見。首站將從高雄及屏東出發，預計為期兩周，會繞台灣一圈。

2024選舉 2024總統選舉 朱立倫 賴清德 侯友宜 謝票 蕭美琴

延伸閱讀

最強寒流來襲 賴清德提醒考生穿暖再出門

國會龍頭大戰！朱立倫對賴清德隔空喊話 「關鍵時刻不要用金錢和權力交換」

網路發起「罷侯」 朱立倫喊話：賴清德要做出明智決定

面對三黨不過半上緊發條 賴清德本周親赴立法院共識營

相關新聞

藍喊組織輕量化 賴蕭今啟動繞台謝票

二○二四總統大選，國民黨再度失利，黨內雖然普遍對黨主席朱立倫未多苛責，卻都提及黨的組織改造確實還有檢討空間。除了黨中央已...

柯文哲辦「小草」見面會 考慮設黨內民調中心

民眾黨主席柯文哲昨天展開大選後謝票行程，首站選在台北市榮星花園舉辦「阿北小草見面會」。柯文哲表示，選舉沒有成功，他要表達...

「賴蕭配」感恩便當會明天啟動 高屏出發傾聽基層意見

民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴明天起將啟動謝票及感恩便當會行程，感謝各縣市輔選幹部及志工，也到各地傾聽基層意見。明天...

內參民調失準 柯文哲：思考成立黨內民調中心

民眾黨主席柯文哲今天說，檢討2024總統大選還是有很多缺點，該改進的地方一定會改進；對於外界批評內參民調失準，他表示，會...

侯友宜雲林感恩謝票 要大家收拾心情向前走

新北市長侯友宜今天下午到國民黨雲林縣黨部舉行謝票感恩茶會，黨主席朱立倫、雲林縣長張麗善、新科立委丁學忠、不分區立委許宇甄...

民眾黨今謝票吸引上千小草到場 陳佩琪突喊「這句話」嚇壞柯文哲

民眾黨下午在台北市榮星花園舉辦「阿北小草見面會」，包括柯文哲、立委吳欣盈以及即將上任民眾黨不分區立委的黃珊珊等人，以及多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。