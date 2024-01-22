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藍喊組織輕量化 賴蕭今啟動繞台謝票
二○二四總統大選，國民黨再度失利，黨內雖然普遍對黨主席朱立倫未多苛責，卻都提及黨的組織改造確實還有檢討空間。除了黨中央已著手研擬檢討報告，國民黨組發會主委許宇甄表示，未來黨內組織輕量化、志工化是一定要做的方向，希望讓更多支持者和黨內幹部義務擔任輔選角色。
此外，網路發起「罷免侯友宜」連署行動，朱立倫昨參加彰化感恩茶會時表示，民進黨總統當選人賴清德應該做出明智的決定，是否要讓台灣政治繼續惡性循環？對台灣民主繼續傷害下去？針對「罷侯」行動，侯友宜昨不願表示意見。
民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴今天起將啟動謝票及感恩便當會行程，感謝各縣市輔選幹部及志工，也到各地傾聽基層意見。首站將從高雄及屏東出發，預計為期兩周，會繞台灣一圈。
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