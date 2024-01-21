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8.4萬罷侯社團遭「暫停使用」...社員另起爐灶發起快閃 新北市府回應了

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
8.4萬罷免侯友宜社團目前暫停使用，引發議論。圖／翻攝臉書
8.4萬罷免侯友宜社團目前暫停使用，引發議論。圖／翻攝臉書

去年5月17日新北市長侯友宜接受國民黨徵召參選後成立的「罷免侯友宜」臉書社團，在今年1月13日侯友宜爭取大位失利後，人數一夕暴增，至今已有8.4萬人，但因缺乏公眾人物出面，社團目前只做線上民調，引發網友不滿，昨天該社團更被管理者「暫時使用」，留言功能也被關閉，網友另設「只會做歹事！猴猴掰！罷免侯友宜！」社團，並在20日發起快閃行動，但人數僅2000多名成員，動員力差很大。新北市府發言人張愛晶表示，對市民建言聲音會虛心以對，將以高標準自我要求，將市政建設做得更好、更進步。

罷免侯友宜社團日前公告，因有大量社團成員舉報疑似有人以開始連署之名，要求大家填寫連署表後，集中於某位網路人士的手上，借以蒐集個資，管理員指出，罷免行動若越多人關心、主動、參與，成功率才高，因此若有別的團體發起相關罷侯活動他們樂見其成，也請不要先入為主覺得對方可能不懷好意，這樣可能澆熄他人的熱情。

罷免侯友宜社團指出，由於連署書上會載名實名個資，因此會建議由現任、卸任立委、議員，或公眾人物擔綱召集人，並以安全的方式進行有系統的蒐集、保管並造冊，若要繳交由未曾謀面的網路不明人士暫時集中蒐集保管，請大家自行評估風險、詐騙可能與個資外流疑慮，本社團不做任何建議。

罷免侯友宜社團也說，去年五月即開始尋求可擔綱領銜人資歷者進行聯繫，唯無論色彩立場者，均表達觀望之意，除非能提出有利證據證明成功的機率，也是目前進行大規模雙軌制民調的原因。

不過社團被管理員在1月20日暫停使用，文章也關閉留言，目前已有社員另設「只會做歹事！猴猴掰！罷免侯友宜！」社團，並在20日發起快閃行動。

目前各罷侯社團都尚未有具名的召集人或發言人，許多網友都不知誰才是「正牌的」，新成立社團也有成員質疑前社團的真實性，認為毫無動作，才會出走。

新北市府發言人張愛晶表示，新北市團隊一直以來分工合作，打拚市政建設全力以赴，時時刻刻堅守著崗位，沒有絲毫懈怠。對於市民朋友的肯定或是建言的聲音，我們都會虛心以對，以高標準自我要求，將市政建設做得更好、更進步，朝著侯友宜市長規劃的城市永續發展願景邁進著，市府團隊一定會戮力打造新北市成為市民很有感的國際化城市。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 罷免 國民黨

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