落選立委後動向…林志潔、邱顯智深耕地方 柯美蘭回醫療崗位

大選13日落幕，新竹市立委「四腳督」選戰由國民黨鄭正鈐連任，落選人動向備受地方關注。民進黨推出的陽明交大特聘教授林志潔透過直播強調「自己不會失蹤」，之後將在東區開服務處深耕，獨立參選落敗的柯美蘭已回台大醫院上班，未來將續辦護眼講座與鄉親互動，時代力量不分區邱顯智也允諾持續耕耘新竹，不會離開。

林志潔拿下8萬3298票第二高票，差鄭正鈐8716票而敗選。她選後檢討認為自己起步太晚，分析得票在全市122個里多數里是贏的，但輸在眷村與客家區等大里，這兩個區域綠營未來都須加強經營，還要積極開拓中間選民。

「大家擔心我會不見？我怎麼可能不見。」林志潔笑說，自己還在陽交大教書，將運用政黨補助款租服務處，地點選在東區，「東區輸掉8千多票，哪裡跌倒就從哪裡爬起來。」至於是否繼續投入選舉？她則說無論未來如何，自己會善用經驗傳承。

柯美蘭已經回到台大醫院新竹分院上班，未來將持續到社區舉辦護眼講座。圖／柯美蘭提供

拿下第三高票的柯美蘭已回歸台大醫院新竹分院眼科部主治醫師崗位看診。她說，選舉期間辦過4、50場護眼講座，讓她有感台灣衛教層級太低，將持續在新竹地區辦理護眼講座，以利他精神為社會奉獻。

不分區立委邱顯智為新竹執業律師，強調未來會持續為時代力量耕耘新竹努力。圖／邱顯智辦公室提供

二度參選新竹市立委失利的邱顯智表示，自己本來就是新竹執業律師，卸下不分區立委身分後會持續在新竹執業，自己也身兼時力新竹黨部主委，會持續與三名黨籍議員為新竹努力。

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