快訊

歷經兩次失敗…日本登陸月球成功 全球第5國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中選會致送當選證書 賴清德喊跨黨派、跨世代籌組政府

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
總統當選人、副總統賴清德。 記者余承翰／攝影
總統當選人、副總統賴清德。 記者余承翰／攝影

正副總統當選人賴清德蕭美琴昨接受中選會主委李進勇致送第十六任總統、副總統當選證書。賴清德表示，未來會秉持民主大聯盟的精神，邀請「跨黨派、跨世代、跨領域」好的人才，籌組「清廉、勤政、愛鄉土」的政府。

賴表示，這場選舉攸關台灣前途，國際社會都非常關注，選舉結果及過程國際社會也非常肯定。台灣在這場選舉裡面，全體人民所展現的對民主的堅持，而且對國際社會所傳送的多元理性、有活力的民主，也贏得國際社會非常大的肯定。

賴清德說，他很榮幸跟蕭美琴可以得到人民的付託，要帶領國家繼續往前走，未來一定全力以赴，落實民進黨清廉、勤政、愛鄉土的精神，以及「愛、非暴力、和平」的核心價值，推動國家進步、團結台灣、造福人民。

賴蕭配全國暨台北市競選總部昨天熄燈，賴清德競選總幹事潘孟安被點名是閣揆熱門人選，潘孟安說，這個想太遠了，他是「關燈關門」的人。目前談論未來組閣或閣揆人選都言之過早，目前由蔡英文總統、陳建仁穩健領導，他個人就不多言。

民眾黨立委當選人黃國昌昨天質疑，監委查案效率不佳，黃還問監察院，何時要處理副總統賴清德的財產申報不實的問題？對此，監察院發出新聞稿表示，該案已進入程序中。對於受理財產申報各項業務或申報不實之檢舉案件等，監察院一向會依法處理，並稱監委行使職權範圍多元，不宜僅憑調查案件數評價其績效。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 財產申報 潘孟安 蕭美琴 蔡英文 李進勇 黃國昌 陳建仁

延伸閱讀

質疑查案效率差…黃國昌問何時處理賴清德財產申報 監察院回應了

賴清德稱「台灣不缺電」 黃國昌、張其祿這麼說

賴清德稱不缺電先推節電 藍委：電價與虧損怎解？

洋溢春節氣氛！書法大師張炳煌、王錫奎揮毫 「台南上青」祝賀賴清德

相關新聞

侯友宜：國民黨大象難轉身 但改革已上路

總統大選落幕，代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜昨晚現身選後首場感恩茶會，他表示，敗選原因很簡單，一定是侯友宜為最重要因...

中選會致送當選證書 賴清德喊跨黨派、跨世代籌組政府

正副總統當選人賴清德、蕭美琴昨接受中選會主委李進勇致送第十六任總統、副總統當選證書。賴清德表示，未來會秉持民主大聯盟的精...

2019年借選票給民進黨、2022年收回 德智庫：台年輕選民不受政黨影響

德國智庫今天舉辦解讀2024台灣總統大選座談會，台大社會學博士候選人謝達文表示，有群年輕選民意識到中國的威脅，但他們不受...

「大象要轉身都不容易」 侯友宜喻國民黨已在改革路上

2024大選落幕，國民黨今選在新北市侯康競選總部舉行感恩茶會。此次代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜致詞，將國民黨比喻為...

大選吞敗…朱立倫宣示國民黨徹底年輕化 喊話黨內前輩當年輕人後盾

2024總統大選，國民黨吞敗。國民黨今於新北舉行感恩茶會，國民黨主席朱立倫宣示國民黨未來年輕化，喊話黨內先進前輩，要當年...

藍營不只席次勝 還變年輕！這些新科立委如何在選戰中脫穎而出？

2024年大選，藍營攻下52席立委席次，成為立院最大黨，且組成也大幅年輕化，30歲至39歲共7名、40至49歲共11名，合計18名，占比逾1/3。其中徐巧芯與牛煦庭等人都是首次進軍國會的新科立委，他們如何顛覆藍營「老人老黨」印象，增加勝選機會？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。