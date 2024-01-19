賴清德退出新潮流「只是做樣子」 柳采葳：新閣員將成炮灰

民進黨總統候選人賴清德贏得大選，外界關注內閣改組人選，國民黨台北市議員柳采葳18日在《大新聞大爆卦》節目指出，賴清德日前宣布退出新潮流派系，不過只是做個樣子，新潮流規模夠大，在商業界橫著走，她推測，賴清德危機感很深，未來第一波閣員恐怕是炮灰，他會等到第二、第三波人事才安插自己的人馬。

柳采葳表示，賴清德大動作退出新潮流，甚至還發布新聞稿，可說是前所未見，但她認為，賴清德只是假退出、真運作，難道賴清德退出新潮流，派系就會退出綠電或其他國營事業嗎？未來恐怕院長、部長都是新潮流的人馬，繼續在國營事業上下其手，跟總統蔡英文執政八年來玩法一樣，讓個派系分贓，現在賴清德只是宣示性的退出新潮流罷了。

柳采葳指出，新潮流規模夠大，甚至在商業界橫著走，民進黨只要定期給新潮流糖果吃，就能擺平，新潮流不會因為賴清德退出而在民進黨退居老二，「真的不要笑死人」，不過本次選舉新潮流確實有消耗能量，南流選的很好，但中流、北流都有消耗到能量。

柳采葳也說，賴清德危機感很深，蔡英文派了蕭美琴去盯著他，等於新潮流被虎視眈眈，退出派系是不得已作出的決定，她推估，第一任內閣成員不會是賴清德自己人，因為第一任可能很快就會被罵下台，所以賴清德可能會在第二、第三波才將自己人放上重要的位置，才不會被罵一罵就下台。

柳采葳表示，賴清德個性孤僻自傲，過去賴清德擔任台南市長時，小圈圈非常明顯，他相信的人只有那幾個，賴清德甚至只願意給指定記者採訪，若是問了提綱以外的題目還會被罵「你不能這樣，這不是我們說好的問題」。

柳采葳說，賴清德將孤傲的個性當作優勢，就像賴皮寮死不拆，正是因為他認為自己沒有錯，他這樣的個性，一定會為國家帶來災難。

賴清德17日表示，因為當選總統，政黨內次級團體雖有其功能，但是為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，所以他自即日起離開新潮流。親英系的高雄市長陳其邁回應此事時表示，國家領導人或黨主席，退出派系運作是常態，「賴總統做此決定，我是支持的」。

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