抓不到年輕人的心 藍喊改革 綠促檢討

二○二四大選落幕，代表民眾黨參選總統的柯文哲在年輕族群支持方面獲得壓倒性領先，綠營坦言，這次選舉結果，總統當選人賴清德票數無法衝高原因在於四十歲以下的青年族群轉而支持柯文哲，必須深思如何避免民眾黨「壟斷」青年話語權；藍營方面，年輕人一向不是國民黨的強項，國民黨將致力黨務改革輕量化、年輕化。

民進黨內人士表示，賴清德這次只達到「低標」，勉強保住民進黨的基本盤。柯文哲獲三百六十九萬多得票的確比預期高，顯示青年族群對柯文哲的支持不容小覷，柯的年輕支持族群大多對國民黨反感、不會投票給藍營，其中有很大一部分，過去是支持蔡英文與民進黨，至於年輕選票為何「轉向」，這是該檢討的地方。

民進黨立委私下說，當初能吸引這麼多年輕選民，是靠著蔡英文的個人特質，而與蔡相較，賴清德對年輕與中間選民的吸引力不大，接下來朝小野大的局面，執政勢必更艱辛。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，這次新科立委平均年紀是三政黨中最年輕的，顯示國民黨不是沒有年輕選票支持。國民黨立委謝衣鳯認為，應以年輕人的理解方式來對話，所有專業型民代可考慮利用新媒體策略與年輕人對話。

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