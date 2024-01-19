彰縣藍綠瞄準新媒體 白培圳人才

總統及立委選舉落幕，因應民眾黨崛起，國民黨及民進黨彰化縣黨部都強調，未來將加強新媒體經營，爭取年輕人的認同與支持，民眾黨彰化縣黨部則將從二月起，開辦基層民代訓練班。

這次選舉，在16個政黨中，彰化縣政黨票最多的是國民黨25萬5616票、得票率35.08%，其次是民進黨25萬1994票、得票率34.58%，民眾黨17萬0903票、得票率23.45%，居第三。與2020年相比，藍綠大致維持平盤，但民眾黨卻從9萬0939票、12.14%，成長近倍。

民眾黨彰化縣黨部主委張雪如說，未來將擴大召募黨員，往後縣長、立委、縣議員、鄉鎮市長及代表等選舉，民眾黨絕不缺席，縣黨部從二月起，將開辦多場次基層民代訓練班，積極培養人才，目前已有許多人預約。

面對年輕選民及中間選民的流失，國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯表示，將加強新媒體經營與合作，並爭取年輕人認同，尤其為因應國民黨人才青黃不接，未來有必要加強人才培育與發掘。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，過去選舉都是藍綠之爭，這次遭遇過去從未有過的第三勢力競爭，除加強新媒體經營，貼近年輕人及中間選民訴求外，也要強化基層教育與組織訓練。

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