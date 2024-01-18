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「80萬首投族全出來」柯文哲4年後會贏？ 黃暐瀚吐3字解答

聯合新聞網／ 綜合報導
媒體人黃暐瀚表示，就算4年後的80萬「首投族」都出來投票，柯文哲也不會贏。圖／聯合報系資料照片
媒體人黃暐瀚表示，就算4年後的80萬「首投族」都出來投票，柯文哲也不會贏。圖／聯合報系資料照片

2024大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲以369萬票落敗，當晚柯文哲向支持者喊話，相信4年後大家還是會自信地把票投給他，而近日多名高中生拿到類似民眾黨黨證的「小草識別證」，讓不少民眾好奇4年後大選動向。對此，資深媒體人黃暐瀚臉書粉專表示，就算4年後的80萬「首投族」都出來投票，柯文哲也不會贏。

黃暐瀚指出，近期網路上流傳民眾黨吸收年輕人等消息，「像是邪教好恐怖的訊息，不要再傳了」，因根據中華民國《政黨法》規定，16歲以上可加入政黨，所以高二、高三的學生要支持誰，都是自由。他說明，雖然這次的總統大選投票率僅72%不如預期，但柯文哲輸侯友宜90萬票，輸賴清德180萬票，就算四年後80萬的「首投族」通通將票投給柯文哲，「也只會多拿80萬票，怎麼贏？不會贏」。

黃暐瀚表示，想選總統並不簡單，組織、動員、民調、聲勢、政策、人設、陸海空軍與政黨實力等，全部得到位。他解釋，柯文哲的年輕票跟網路票，勇冠各組，無庸置疑，「但投票的世界，不是網路的世界，柯文哲四年後想贏，還有很多努力工作要做」。黃暐瀚強調，要讓成熟的選民願意接受柯文哲，相信柯文哲是真的「理性、科學、務實」這點，非常重要。

目前網傳只要繳500元便能拿到民眾黨發行的小草黨證，民眾黨發言人李頂立澄清，黨內從未發行「小草識別證」，民眾黨現在僅有數位黨證與實體黨證，而實體黨證也非一張500元，需連續2年繳交黨費才有實體黨證。

2024選舉 2024總統選舉 民眾黨 柯文哲 黃暐瀚

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