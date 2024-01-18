「客觀推動國政」 賴清德退出新潮流

民進黨新潮流辦公室昨宣布，民進黨總統當選人賴清德不再是新潮流一員。賴清德昨以民進黨主席身分主持中常會時表示，因為當選總統，「政黨內次級團體雖有其功能，但是為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，所以我自即日起離開新潮流」。

國民黨質疑：2006年就宣布要解散派系

不過，對於賴清德退出新潮流，國民黨文傳會主委林寬裕質疑，民進黨在二○○六年就宣布要解散派系，不清楚賴清德現在退出的是什麼新潮流？請賴清德要退出前，可否先回答，「是否承諾過遵守決議，要解散派系？」國民黨立委王鴻薇也表示，賴清德「退流」根本是演雙簧，賴在新潮流這麼久，現在告訴外界要「退流」，不用再演了，這是假裝跟這些派系無關，還是以後會出現一個「賴系」？

民眾黨不分區立委當選人黃國昌表示，昨天早上民眾黨主席柯文哲剛說完「不要把民進黨跟新潮流畫上等號」，賴清德就宣布退流，司馬昭之心路人皆知，可見賴清德退出新潮流，根本就是虛晃一招；如果賴清德要做的是全民總統，真正該做的事情，就是宣布就職總統後，不再兼任民進黨主席，而不是退出一個早在二○○六年民進黨全代會通過解散派系決議之後，就不應該繼續存在的新潮流。

段宜康強調：總統應避免與派系牽扯

民進黨前立委、新潮流總幹事段宜康昨天表示，選前派系內部就有這樣的聲浪，認為基於尊重總統職務、總統也應避免與派系之間有所牽扯；新系很快就形成共識，在選後公開此事。

段宜康表示，賴清德被提名為總統候選人後，新系內部在選戰會議中就有成員提出，選舉期間新潮流與賴不斷受到攻擊，「這個問題必須要正視、處理」。

他說，當時討論主要聚焦兩個面向：第一，選前新潮流不斷受到惡意攻擊，是否應該在選舉期間就處理賴退出派系運作的問題；但多數成員認為，如果在選戰時宣布，更會被認為是「為了選戰的考量」，新系內部很快就有共識，選後再來處理；第二，總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任，基於對總統職位的尊重，派系內部也認為總統應避免與派系有所牽扯，「這是不好的事情」。

1.6億選舉補助款 賴：三分之一捐公益

賴清德昨天也表示，未來他的選舉補助款將分為三份，除了三分之一繳回中央黨部；另一個三分之一，會捐給中央黨部做兩個用途，一是對創黨及建黨黨員的生活照顧，二是給年輕黨工做為出國或國內進修使用的獎勵金、獎學金；最後三分之一，會依他從政以來選舉慣例，捐助公益及公共使用。依「賴蕭配」得票計算，選舉補助款約有一點六億元左右。

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