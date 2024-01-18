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新聞眼／賴清德切割新系 須拿出更大誠意
民進黨總統當選人賴清德昨天宣布退出新潮流系，賴清德一直是新潮流招牌，如今「退流」除了宣示性意義，也是卸下派系包袱，若要當「全民總統」，退出派系其實只能算是第一步。
民進黨前年九合一選舉慘敗後，賴清德宣布參加黨主席補選，順勢成為民進黨唯一共主。當時賴就下定決心打破派系，特別任命各派系推薦人才擔任黨公職，希望撕下新潮流標籤。但隨後賴清德成立競選總部，由新系成員潘孟安擔任總幹事，新系人馬大批進駐，黨內對新系眼紅又吃味，許多人也擔心賴當選後，新系又會「整碗捧去」。
賴清德昨天宣布退流，新系的黨秘書長許立明請辭獲准，由「正國會」龍頭林佳龍核心幕僚楊懿珊代理。凸顯賴清德希望傳達「用人唯才」的訊號，另一個訊號則是賴希望對外界宣示，他用人絕不獨厚新系。
賴清德與過去幾任總統一樣，都期許自己是個「全民總統」。但新系在民進黨執政過程中一直是政敵攻擊的目標，藍白定義「貪腐的新潮流」，做為選舉時的提款機，讓民進黨和賴清德疲於澄清，現在與新系畫出界線，只能算是切割；要避免「退流」變成象徵性動作，還必須拿出更大誠意，例如宣示國營事業絕不酬庸派系，才能取信於民。
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