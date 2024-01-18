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台中藍綠白選後檢討 瞄準2026補強

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均／台中報導
國民黨台中市黨部主委顏文正。記者劉柏均／攝影
國民黨台中市黨部主委顏文正。記者劉柏均／攝影

總統、立委選舉落幕，北藍南綠「決戰中台灣」的結構沒有大改變，民眾黨台中黨部補強基層陸戰，國民黨加強觸及年輕族群，民進黨議員則建議加強空戰。三黨地方黨部首戰，即對準2026台中市長與議員選戰，力求擴大基本盤。

民眾黨市黨部主委江和樹指出，民眾黨在總統選戰雖位居第三，但總票數僅落後國民黨不到百萬票，在台中更拿下三成選票。白營是空戰實力已超乎兩黨之上，如何補強基層陸戰成檢討重點。

江和樹指出，明天起啟動「里長座談」，報名的速度幾乎是秒殺，顯示民眾黨已成功撒下「民主小草」的種子。接下來會接續開梯次，包含訓練體力、空戰等，嚴選里長與議員人選。他說，里長是第一線，如果一個行政區可占10名，基層組織就會產生影響力。

國民黨台中黨部主委顏文正說，國民黨基層須加強汲取青年選票，黨內有「藍青挺」系統，持續培養新人，去年里長選舉，就有多名成員當選，未來加開營隊梯次。

年輕選民普遍不接受國民黨，對此，顏文正說，台中市這次立委選舉就提名了4位年輕候選人，當選廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋3位，林家興也拿下9萬5000票，將繼續耕耘地方。

市議員也有十幾位年輕人接棒，顏認為，國民黨以行動力挺年輕人，不是喊口號種小草而已。

民進黨台中市黨部主委李天生則說，中央接續執政，必須更認真基層，期望2026九合一選舉，展現成果。民進黨「民主小草」培育基層里長，模式已成熟，未來會持續加強深耕基層。

議員林祈烽認為，這次立委選舉受空戰影響大，他盼中央加強空戰外，也盼市黨部擴大「民主小草」培訓，讓更多年輕人投入2026里長選舉，擴大基本盤。

2024選舉 2024總統選舉 2024中彰投立委

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