指兩岸有5件事大不同 南韓記者對台灣年輕選民「現實感」留深刻印象

2024總統大選已經落幕，這兩個禮拜以來有不少國外媒體一直分析台灣選舉現象，以及藍綠白三組總統候選人的不同之處。一名南韓記者駐大陸北京一年多，這次也來台灣採訪選舉，他觀察到台灣和大陸受政治體系影響，在生活型態、習慣方面有5件事不同，他也指出，台灣年輕選民好像對抵抗大陸等議題沒有興趣，反而更注重如何透過選票去牽制現有政治，致力於支持第三勢力。

一名南韓記者以「台灣青年的現實感」為題在朝鮮日報發專文表示，1月初來台灣不久，深深感覺到這裡和大陸有5件事不同，第一是「網路自由」，在大陸如果沒有VPN（虛擬私人網路），就無法連結使用通訊軟體Google、KakaoTalk，但在台灣沒限制。第二是「住宿自由」，外國人在大陸必須住官方指定的飯店，但在台灣可以依照個人意願住任何地方。第三是「在已故最高領導人銅像前面跳舞的自由」，懸掛著毛澤東畫像的大陸天安門廣場，附近都有部署警力管控，老百姓很難自在活動，但在台北國父紀念館的孫中山銅像附近，每天晚上都有不少人相約練舞、活動自如。

第四是「投票自由」，台灣每隔4年進行一次總統立委選舉，但在大陸極少數人才能擁有投票權利，該名記者也補充說道，他去年（2023）11月採訪北京一處公寓大廈的管委會選舉現場，50多名參與者中，很少人知道如何填寫選票。第五是「集會自由」，在台灣競選活動上，民眾可以直接對執政者、大環境批評，而在大陸，應該只會允許民眾進行涉及個人利益的集會。

這次台灣大選中，該名記者驚訝年輕選民態度轉變，「他們對抵抗大陸的事情不感興趣，選舉期間一直致力於牽制現有政治文化和提出對策。他們擺脫了立場較親中的國民黨以及反中民進黨的慣性支持，致力於支持立場較中立的民眾黨」。此外，他們要求政府別只依靠護國神山台積電，要積極在不同產業，例如AI（人工智慧）上尋找增長的動力，同時也很不滿民進黨較激進的脫離核電政策。

該名記者表示，印象深刻的是這些年輕選民的「現實感」談話，一名民眾黨年輕志工向他說，「不要把大陸視為萬惡之源，重要的是要讓台灣變得更強大、更富裕」、「即使台灣有外部威脅，但我們都知道，只要內部強大，我們就會安全」。一名居住在新北市的30多歲女性也提到，「兩岸（台灣和大陸）戰爭不是取決於台灣的態度，而是取決於大陸內部和國際局勢」、「我們除了擔心戰爭外，更應該考慮產業多樣化和加强國防力量的方案」。

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