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柯文哲敗選不辭黨主席？林濁水「1句話斷言」殘酷結局：不只四分五裂

聯合新聞網／ 綜合報導
柯文哲選後表示「自己要承擔最大責任」，但還沒打算請辭黨主席，直言一請辭「黨就會四分五裂」。圖／聯合報系資料照片
柯文哲選後表示「自己要承擔最大責任」，但還沒打算請辭黨主席，直言一請辭「黨就會四分五裂」。圖／聯合報系資料照片

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2024大選結果出爐，最後由賴蕭配拿下總統大位。選後大家也開始「抓戰犯」，許多人都劍指民眾黨競選總幹事黃珊珊，但民眾黨主席、總統候選人柯文哲則表示「自己才要承擔最大責任」，但還沒打算請辭黨主席，直言一請辭「黨就會四分五裂」，前立委林濁水則用一句話吐槽他。

不少人在選後質疑黃珊珊的「假民調」成為藍白破局，最終無法下架民進黨的罪魁禍首，柯文哲坦言，不要怪誰做不好，所有人都是他選的，自己要承擔最大責任，媒體詢問柯，是否會為了敗選請辭黨主席以示負責，柯文哲表示，現階段他若一辭掉，這個黨就會四分五裂。

柯文哲表示，這個階段民眾黨要有檢討報告，以及處理未來立法院的事務，暫時還是需要再工作一陣子，政治上也要培養接班人，會認真培養接班人，至於黨主席部分，柯認為不用刻意請辭，因為黨主席有固定的改選時間，到時候會再處理。

對此，前立委林濁水14日在臉書表示，柯文哲說若為敗選一請辭，這個黨就會四分五裂，「不是四分五裂，而是黨就不見了」，另外今天他也再度發文表示，柯文哲當初說做假民調，選後會公布誰沒有穿褲子，「請問柯P，誰沒有穿褲子找到了嗎？」

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