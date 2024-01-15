敗選扛責 侯友宜：加倍奉還市民

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市長侯友宜參選總統失利，選後首日立刻「復工」回歸市政，昨上午視察三鶯捷運線機廠、下午了解汐止地下道等工程進度。對於綠營恐醞釀罷免，侯友宜說，雖然市政同仁非常努力，難免有些不周全，他要向新北市民道歉，未來他一定會「加倍奉還」，讓新北建設永不停歇，不管在哪個職位或沒有職位，他會守護中華民國、愛台灣人民這塊土地，態度始終如一。

國民黨敗選檢討，黨內點名黨主席朱立倫、副總統候選人趙少康負責。侯友宜說，敗選只有一個原因，「就是侯友宜的原因」，因為他努力不夠，做得不夠好，「敗選是我的責任」。他稱讚朱立倫很多榮辱個人吞、在艱困時刻團結國民黨，趙少康義無反顧相挺、競辦執行長金溥聰也全心投入，讓國民黨立委席次成為國會最大黨，他希望朱繼續帶領國民黨改革，讓國民黨煥然一新。

侯友宜落選，綠營是否複製罷免高雄市前市長韓國瑜模式發動罷免，備受關注，目前「罷侯」臉書社團粉絲數增加，下一步是否「割侯割到斷」？親侯人士說，賴清德雖勝選總統，但國會、總統得票皆未過半，成為「雙少數」總統，綠營應不敢輕舉妄動，若打延長戰將掀起「冤冤相罷」亂象，「哪一天藍白攜手也可能罷免少數總統」。

國民黨新北競選總幹事李乾龍說，侯施政表現市民看在眼裡，罷免不是幾個民進黨議員喊一喊就能成功。

侯友宜這次選舉在新北的得票落後賴清德八萬多票，但藍綠新北立委席次打平。綠營人士評估，罷侯社團仍缺乏組織動員；民進黨新北市議員張錦豪也說，罷免議題若由綠營發起，動機恐遭人非議，侯友宜急著在選後第一天上工，應是嗅到罷免氛圍。

新北市議會民進黨團也要求侯友宜在一月廿三日臨時會完成先前未盡的施政報告與相關預算報告。

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