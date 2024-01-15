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美英等國政要 賀賴清德當選

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國眾議院議長強生。（美聯社）
美國眾議院議長強生。（美聯社）

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

針對台灣總統大選結果，共和黨籍美國聯邦眾議院議長強生社群媒體Ｘ寫道，將請眾院相關委員會主席率代表團在五二○就職典禮時訪台，展現美國國會對台灣安全和民主的持續承諾。

眾院外委會主席、共和黨籍麥考爾及該委員會資深民主黨籍議員米克斯、共和黨籍印太小組委員會主席金映玉和小組民主黨資深議員貝拉，發表聯合聲明祝賀台灣人民完成第八次民主總統選舉，期待強化美台經濟、文化及防務關係。民主黨籍眾院前議長裴洛西也在Ｘ寫道，台灣對和平自由及其活力民主的堅定投入，依然激勵世界。

日本跨黨派日華議員懇談會（日華懇）會長、自民黨籍眾議員古屋圭司十四日在晉見蔡總統時說，台日關係進入新時代，兩國雖面對諸多嚴峻挑戰，但必定能夠攜手合作。日華懇並歡迎蔡總統卸任後訪日。

韓聯社十四日引述南韓外交部官員報導，希望台海穩定、兩岸關係維持穩定和平發展，韓方對台基本立場不變，願意跟台灣持續增進各領域實質合作。

英國外交大臣卡麥隆發表聲明祝賀賴獲勝，並期待台灣相關問題能透過建設性對話和平解決，從而對區域和平穩定做出貢獻。

【記者賴錦宏／台北報導】國策研究院院長田弘茂昨在一場座談會上表示，兩岸問題已不是國共內戰延長的問題，而是國際問題，中共中聯辦主任劉建超選前率團赴美和美方協商就中美台關係已有初步「認知」，就他所知這項認知是「正面的」。

前駐美代表高碩泰表示，美國選前發布會派高階非官方代表團來台，對新政府當選有很大啟發意義，五二○後的新政府應向美方表達「零意外、價值同融、利益與共」，要掌握華府新動態，新政府國安團隊應盡快到華府和美方會商。

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