賴清德2028最大關卡是「這組合」 郭正亮：不一定能做8年

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024年總統大選於昨（13）日落幕，由民進黨候選人賴清德、蕭美琴以得票數558萬票、得票率40.05%勝出，不過此次台中市8區立委選戰，國民黨狂掃6席，讓盧秀燕被外界喻為「最強母雞」。前立委郭正亮指出，賴清德在2028年將遇到最大關卡是「盧秀燕與柯文哲合作」。

前立委郭正亮13日在節目《新總統.新國會誕生全紀錄》表示，雖然賴清德於2024總統大選中獲勝，「2028年是賴清德最大的關卡，就是盧秀燕跟柯文哲合作」。他透露，盧秀燕屆時已卸任且備選兩年，在本屆選戰中表現出高智慧，是一位較善於處理人際關係的人，坦言「她（盧秀燕）大概也不會像侯友宜處理僵成這樣」。

郭正亮指出，接下來要看柯文哲帶領的民眾黨在2026年地方選舉有無亮眼的成績，柯就會因此評估2028年還有沒有機會，「如果他（柯文哲）的合作對象是盧秀燕，我認為會好談非常多」，認為賴清德在2028年一定會面臨極大挑戰，他更直言「其實賴清德這一任不一定能做8年，這就取決於柯文哲是不是想通了」。

本次台中市立委選戰，台中市長盧秀燕頂著「藍營最強母雞」稱號，在中一選區力挺民眾黨蔡璧如，為全國藍白合示範區，並成功將「綠地翻轉成藍天」，在總數8席立委中狂掃6席，讓盧秀燕未來的動向備受關注。

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