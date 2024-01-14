人物側寫／礦工之子 站上權力之巔

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

賴清德贏得中華民國第十六任總統選舉，寫下「礦工之子」站上權力最高峰的歷史新頁。他也成為中華民國總統直選以來，首位打破八年政黨輪替魔咒的總統當選人，成為民進黨繼陳水扁及蔡英文後，第三位中華民國總統。

賴清德父親早逝，兩歲喪父，母親靠著當礦坑外的雜工把一家六個小孩養大，隨後賴清德圓了母親的心願，當上醫師，但棄醫從政擔任國代、立委後，母親於二○○七年過世，接著賴清德才選上台南市長，擔任閣揆及副總統，一路走向大位，雙親沒有機會看他攀上人生高峰。

賴清德個人特色非常鮮明，他曾為了抗議台南市議長李全教賄選，長達二三二天不進議會，甚至被監察院彈劾，但這一直是賴的堅持，猶如他擔任民進黨主席後，對於民進黨內發生的違紀事件都選擇在第一時間「止血」，黨內許多人形容，賴清德個性鐵板一塊，沒有妥協空間。

賴清德從不避諱談論自己支持「台獨」，雖然在競選總統期間，在野黨不斷批評賴清德的台獨主張可能造成兩岸兵凶戰危，相關說法也引發對岸不滿。但賴無論競選總統前期及後期，都選擇直球對決，一次又一次將「台獨」漸漸與「台灣主權獨立」連結，並將自己的主張與民進黨在一九九九年通過的「台灣前途決議文」扣連在一起，希望強調「務實台獨」與和平並不衝突。

經過從政卅年民意洗禮，賴清德曾在二○一九年初選跌了大跤，但重新站起來又與當初的對手蔡英文並肩合作，許多人沒想到他願意當一個無聲的副手。如今賴清德一路過關斬將，贏得總統大選，即將開創自己的時代，但前面的路恐怕仍然坎坷。

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