台南市／遙遙領先 綠營完全執政

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨總統候選人賴清德在「綠到出汁」的本命區台南拿下57萬多票、得票率高達50.9％，依舊是各縣市第1，永康、安南、東區等票倉都領先，沿海深綠區穩固；國民黨得票與前兩屆相仿，反觀民眾黨瓜分不少票源，竟快趕上藍營。

不過綠營台南市長、立委完全執政，藍白要拓展版圖有相當難度。

民進黨在台南執政30年，蔡英文兩次總統選舉勝選，在台南得票率分別為67.51%、67.38%是各縣市之冠，此次賴清德在台南37個行政區幾乎所向披靡，總計57萬811票，將軍62%全市最高，麻豆、七股也奪59%。

反觀國民黨總統選舉近兩屆22.06%、29.10%得票率，此次得28萬6867票、僅25.61%，維持基本盤，只在長年偏藍的楠西區拿40.53％領先，僅微幅勝過綠營40.16％；民眾黨則獲26萬2560票、23.44%。

雖然前年市長選舉，國民黨謝龍介打響老人健保免費及爐碴、光電、88槍擊案等議題，讓沿海綠營票倉北門區翻盤，更奪下東、北及永康區票倉，以43.63%得票率小輸黃偉哲的48.80%，讓綠營版圖鬆動，此次總統大選，藍營續攻類似議題，未能有效歸咎、連結到賴清德任市長責任。

綠營長期在台南具絕對優勢，這次總統選舉三角督，藍白夾攻，且起初綠營內部感覺支持者熱度不足，也讓賴清德希望能得票能破蔡英文67%紀錄，一路下修到5成保衛戰，靠後段期間拚連任的6席立委號召、賴多次回防本命區聯合造勢，催出選票，避免跌破5成。

民眾黨台南陣營分析，有效吸收淺藍、淺綠選民，不過最終藍營中央操作的棄保，讓泛藍支持者為了想政黨輪替而歸隊，但以白營沒在地議員、里長是後來入黨，為總統選舉近1年半才認真跑基層，成績算好。

台南的選民結構向來是綠大於藍，近年來因南科影響不少遷入人口，逐漸改變選民結構，這些「新台南人」缺乏地緣性，不少是中性選民。

綠營黨務人士分析，未來賴清德勢必更加照顧本命區，中央地方配合下，可望穩固綠營版圖，拓展更多中間選票。

台南市總統候選人得票 資料來源／中選會

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