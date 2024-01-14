台中市／搶藍票倉 賴蕭拿下25區

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨賴蕭配贏得總統大選，台中市藍綠票倉激戰，賴蕭配在29個行政區中，拿下25個區域領先，綠營票倉豐原、大里發威，獲得3成8到4成得票率，更搶下藍營傳統票倉北屯、西屯、南屯，加上國民黨侯康配面臨民眾黨柯盈配分票，縱使高人氣的台中市長盧秀燕坐鎮，也無法扭轉局勢，讓綠營摘下勝選果實。

值得關注的是，柯盈配在台中市得票率不俗，民眾黨蔡壁如參選台中海線立委，柯文哲在海線5行政區都拿下超過3成得票，除外埔區，其他4區把侯友宜逼到「老三」。

選出民眾黨議員的屯區太平、大里，柯也拿下3成1選票，為民眾黨在台中政壇搶下一席之地。

2024總統選舉揭曉，三黨候選人在台中市得票率，賴蕭配37.58%、侯康配32.37%、柯盈配30.05%；與2020總統大選相較，當時蔡英文總統得票率56.95%，橫掃台中市28個行政區，賴清德這次拿下25個行政區領先，侯友宜只在海線外埔、山城石岡、東勢、新社等4區領先。

台中市號稱「搖擺州」，移入人口增加，選情與全國大環境風向連動，人口數最多的前6大票倉中，占全市總選舉人數45%，在過去總統、市長選舉中，北屯、西屯、南屯為藍營優勢票倉，豐原、大里、太平為綠營優勢票倉。

2024大選結果，賴蕭配在豐原、大里得票率為40.58%、38.67%，超過全市平均得票率，至於僅6.4萬人的「綠營聖地」神岡區，賴蕭配得票率41.87%，中區更拿下42.58%選票最高。

國民黨侯康配只在4個行政區領先，其中和平區僅1萬多人，得票率52.37%最高。至於傳統藍營優勢區北屯、西屯與南屯，被民眾黨分走3成選票，藍營只拿下32.50%至33.84%。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，國民黨在提名F4年輕人參選立委策略正確，不過台中移入人口大增，藍營優勢票倉「中間化」，未來得著重分齡經營。

民進黨台中市黨部主委李天生表示，民進黨選情逆風，總統選舉勝出代表中央的執政獲得選民肯定，多名現任立委落馬，未來得更扎根基層。

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