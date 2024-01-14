中台灣／搖擺州三分天下 僅南投藍天

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

中台灣搖擺州左右總統選戰，國民黨雖有「藍營一姐」台中市長盧秀燕領軍，但盧的高支持度未完全轉換給國民黨總統候選人侯友宜，盧與彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華三女力選前狂打「中央卡建設」，力圖炒熱「厭綠」情緒，但藍白不合，民眾黨總統候選人柯文哲強力分票，讓民進黨總統候選人賴清德坐收漁翁之利。

賴清德在中、彰都拿下最高票，僅在南投縣輸給侯友宜居次，中台灣「綠地」缺一角。盧秀燕昨天下午開票後，曾短暫現身國民黨侯康配台中競選總部，隨後前往祝賀國民黨立委候選人黃健豪當選，盧全程未受訪，恐怕對總統大選結果也不甚滿意。

台中市是全國第二大都，年輕人口多，選情與全國大環境連動。台中市每隔兩年的總統、市長選舉，藍綠票數落差極大，蔡英文總統二○一六、二○二○年得票率百分之五十五、百分之五十六點九五，分別贏對手卅六萬、卅二萬票。

盧秀燕二○一八、二○二二年得票率百分之五十六點五六、百分之五十九點三五，各贏了廿二萬、廿七萬票。藍綠一來一往，搖擺州的「鐘擺效應」驚人。

不過，這次大選台中市未再出現「超級搖擺」現象，賴蕭配在台中市得票率百分之卅七點五八%、侯康配百分之卅二點三七、柯盈配百分之卅點○五，三人得票率都是三成多，其中最關鍵的則是柯文哲。台中選民對於柯文哲接受度高，柯在黃金周到台中造勢，大批民眾站出來支持，都可預見柯的號召力。

彰化縣百萬人口數是六都以外最大縣，素有「贏彰化、贏天下」之稱。彰化選情藍綠對決，「白色力量」也不弱；三黨總統得票率，分別為賴蕭配百分之卅八點一一、侯康配百分之卅二點九三、柯盈配百分之廿八點九六。

南投選後再次成為「藍營堡壘」，儘管侯輸了大選，但在南投縣得票打敗賴清德，也成為中彰投唯一的「藍天」。

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