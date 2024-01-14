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中台灣／白侵蝕藍 賴蕭保彰化失南投

聯合報／ 記者江良誠劉明岩／連線報導
國民黨游顥（紅衣）挑戰民進黨蔡培慧成功，游顥宣布「光復南投」。記者江良誠／攝影
國民黨游顥（紅衣）挑戰民進黨蔡培慧成功，游顥宣布「光復南投」。記者江良誠／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨游顥挑戰民進黨蔡培慧（中），雙方票數拉鋸，昨晚間蔡培慧先宣布敗選。記者黑中亮／攝影
國民黨游顥挑戰民進黨蔡培慧（中），雙方票數拉鋸，昨晚間蔡培慧先宣布敗選。記者黑中亮／攝影

民進黨賴蕭配成功入主總統府，綠營挾中央執政優勢，總統得票率在彰化守住基本盤勝出，國民黨票源受到民眾黨侵蝕，加上西瓜效應下，彰化藍營基層組織潰散；南投總統、立委選戰「斷線」，儘管國民黨2席立委開紅盤，但總統選票無法連動，加上民眾黨柯盈配分走26%選票，下架民進黨的目標功敗垂成。

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彰化縣是六都以外人口最多縣市，具「搖擺州」特性，藍綠勢均力敵。2020年大選，蔡英文總統在彰化縣得票率57.17%，全縣26鄉鎮市全贏，國民黨韓國瑜、張善政只拿下38.24%選票。政壇分析，綠營得力於兩岸關係緊張、中央掌握執政優勢等因素獲勝。

這次大選，賴蕭配、侯康配與柯盈配在彰化縣得票率，依次是38.11%、32.93%及28.96%，在26個鄉鎮市中，賴蕭配除線西、埔鹽、二林及大城外，其餘全拿。相對於2020年大選藍綠得票，這次「三腳督」選局，藍、綠在白營侵蝕下，選票都有流失，而柯文哲參選對藍營衝擊更大。

侯康配失利，除受限大環境，過去挺藍的農漁水利會等社團組織，因綠營長期執政而逐漸崩解，再因白營分食「討厭民進黨」的選票，加上藍營立委候選人不是知名度不夠，或未能深耕基層，單靠縣長王惠美難以回天，不僅輸了總統選舉，也無法撼動綠營現任三席立委。

南投縣侯康配拿下38%、賴蕭配35.95％、柯盈配26.05%，相較於2020年蔡英文總統囊括50.83％過半支持，賴蕭配得票率下滑，侯康配雖然領先，但也面臨民眾黨瓜分年輕、中間選票。

南投縣過去是「藍營堡壘」，歷來縣長、2席立委都是藍軍，去年南投第二選區立委補選，賴清德全程操盤，讓民進黨蔡培慧成功插旗，打破藍營鐵板。

南投縣長許淑華此次操盤總統、立委選舉，成功輔選馬文君、游顥，但總統戰局提名一波多折，議長何勝豐退黨出走，藍白合拖到破局，基層士氣受挫；侯康配雖凝聚藍營，但以六都為衝刺據點，南投領先幅度不高，也難影響全國大局。

政壇分析，南投藍軍立委選情熱鬧，卻無法與總統選情串連，加上年輕人與中間選民對民眾黨支持度高，柯文哲雖未到南投，卻分走26%選票，藍白兩敗俱傷。

彰化總統候選人得票 南投總統候選人得票 資料來源／中選會
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2024選舉 2024總統選舉 許淑華 馬文君

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