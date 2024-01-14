南台灣／小英故鄉 賴蕭屏東拿約4成7選票

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

屏東是小英總統的故鄉，儘管屏東區域立委泛綠內訌，選前大陸重新開放石斑魚，但都不減損綠營總統票，賴蕭屏東拿下約4成7選票，侯趙3成、柯吳拿下2成1；台東基本盤藍大於綠，加上鳳梨釋迦銷陸成功，本屆侯趙配拿下5.4萬票；澎湖縣民進黨穩住公教大票倉，拿下1.9萬票奠定勝基。

2020蔡英文總統在屏東拿下31.7萬票，韓國瑜只拿17.9萬票，藍營屏東選情盪至低谷，蔡賴配在屏東縣33鄉鎮市得票率最高的九如鄉達72.78％，其次新園鄉72.41％、高樹鄉71.48％、其中九如、新園得票率在全國名列第7、10名，是除台南之外唯二的前10名選區。

地方直言，屏東畢竟是小英總統故鄉，綠營經營多年，雖然前年底縣長選舉綠營初選內鬨，縣長周春米僅以萬餘票小勝蘇清泉，但綠營基本盤仍穩固，就算泛綠立委分裂，總統票仍難投藍。

選前最後2周，賴清德、蕭美琴、前縣長潘孟安、曹啟鴻都回屏東固樁，最終大票倉屏北高樹、九如、里港、鹽埔再度開出亮麗成績。

此次賴蕭配高樹鄉拿下全縣最高59.3％得票率，九如57.48％得票全縣第2，潘孟安老家屏南開出過半選票，拉開藍綠差距，最終賴蕭拿4成7選票，國民黨侯趙3成、民眾黨柯吳獲2成支持。

台東基本盤藍大於綠，2008年前總統馬英九曾囊括7成3得票率，2020總統大選，蔡英文各地都贏，但台東得票率僅3成8、韓國瑜拿下5成8選票，全台東16鄉鎮一片「藍海」。

此次總統大選也不意外，選前藍營成功協助鳳梨釋迦銷陸，經濟活水帶動，讓侯趙配在原民區、台東市都有亮麗成績，其他各鄉鎮也獲支持，最終獲5.4萬票，賴蕭配3萬餘票，柯吳配2萬餘票。

澎湖縣上屆總統投票率58.29%，民進黨在澎湖營造「芒果乾」（亡國感）激情，推升蔡賴配獲2.7萬票、韓張2萬餘票，但地方投票取向通常不看政黨而講究鄉土人情，這次整體投票率下降約5個百分點。

本屆少了激化式議題，澎湖此次投票率總統約53.7%，立委53.89%，加上民眾黨「柯盈配」候選人柯文哲為澎湖女婿，分走部分選票，綠營最終仍受中央、地方執政優勢，加上賴清德飛澎湖3趟博感情、穩住馬公大票倉基本盤，賴蕭配本屆獲得1.9萬票、侯康配1.8萬票，柯吳拿1.2萬票。

屏東縣統候選人得票 台東縣統候選人得票 澎湖縣統候選人得票製／聯合報

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