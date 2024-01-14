基隆／外溢效應 藍白合穩助侯康

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨總統候選人侯友宜落敗，但藍營在基隆、金門、連江總統票卻是領先。基隆總統票侯友宜贏賴清德8千多票，藍輔選陣營認為，新北大票倉多少產生外溢效應，藍軍整合藍白勢力是關鍵，在基隆穩住基本盤。金馬向來是深藍的鐵票倉，侯友宜在兩縣得票都逾6成。

基北北桃都是藍營執政縣市，此次大選發揮相互助攻優勢與默契，新北和基隆城市治理合作交流多，尤其基隆很多通勤通學人口往來新北間，基隆捷運議題、1200都會通等公共政策，讓通勤族、中間選民受惠。

市長謝國樑整合藍白有成，他說，藍軍在基隆得票表現不俗，一大因素是總統局雖沒有藍白合，但基隆基層仍發生藍白合效應。

民進黨打出「大基隆地區子弟角逐總統」，為賴清德催票，以延續小英總統政策挺基隆為主軸，沒有激起太多共鳴，賴清德老家在萬里，在基隆沒有轉化為選票，人氣與4年前蔡英文相比，差了很多。

蔡英文總統2020年在基隆獲11萬4966票，基隆7個行政區全領先，得票率50.82%；韓國瑜拿9萬9360票，得票率43.92%，藍綠差距1萬5606票，此次被翻轉，侯康配贏賴蕭配8千多票，賴只贏議長童子瑋仁愛區本命區，其他6區都輸侯。

離島選舉票數雖然不多，仍可看出藍綠白陣營的支持度消長。回顧近年總統大選金門得票，2020年韓國瑜拿3萬5948票，得票率74.83% ，蔡英文獲1萬456票，得票率為21.77% ，此次侯友宜在金門拿到6成左右選票，柯文哲票數也有1萬3千多票，賴清德拿到的票數比蔡英文時期衰退，僅有4千多票。主要是金門人口結構改變，此次不少年輕人分裂投票或流向民眾黨，綠營票數比4年前下滑。

在連江縣情況，2020年總統大選韓國瑜拿4776票，得票率77.16% ，蔡英文獲1226票，得票率19.81% ，此次侯友宜得票率比2020年韓國瑜略低，拿到3860票，柯文哲1651票居次，賴清德在連江只拿648票，遠低於同黨立委李問的1382票，顯示有分裂投票現象。

基隆總統候選人得票 金門總統候選人得票 連江總統候選人得票 資料來源／中選會

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