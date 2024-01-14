聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆／外溢效應 藍白合穩助侯康

聯合報／ 記者游明煌蔡家蓁／連線報導
基隆總統票出爐，侯友宜贏賴清德8千多票，基隆市長謝國樑（左）全力輔選有成效。本報資料照片
基隆總統票出爐，侯友宜贏賴清德8千多票，基隆市長謝國樑（左）全力輔選有成效。本報資料照片

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨總統候選人侯友宜落敗，但藍營在基隆、金門、連江總統票卻是領先。基隆總統票侯友宜贏賴清德8千多票，藍輔選陣營認為，新北大票倉多少產生外溢效應，藍軍整合藍白勢力是關鍵，在基隆穩住基本盤。金馬向來是深藍的鐵票倉，侯友宜在兩縣得票都逾6成。

📢大選最速報

基北北桃都是藍營執政縣市，此次大選發揮相互助攻優勢與默契，新北和基隆城市治理合作交流多，尤其基隆很多通勤通學人口往來新北間，基隆捷運議題、1200都會通等公共政策，讓通勤族、中間選民受惠。

市長謝國樑整合藍白有成，他說，藍軍在基隆得票表現不俗，一大因素是總統局雖沒有藍白合，但基隆基層仍發生藍白合效應。

民進黨打出「大基隆地區子弟角逐總統」，為賴清德催票，以延續小英總統政策挺基隆為主軸，沒有激起太多共鳴，賴清德老家在萬里，在基隆沒有轉化為選票，人氣與4年前蔡英文相比，差了很多。

蔡英文總統2020年在基隆獲11萬4966票，基隆7個行政區全領先，得票率50.82%；韓國瑜拿9萬9360票，得票率43.92%，藍綠差距1萬5606票，此次被翻轉，侯康配贏賴蕭配8千多票，賴只贏議長童子瑋仁愛區本命區，其他6區都輸侯。

離島選舉票數雖然不多，仍可看出藍綠白陣營的支持度消長。回顧近年總統大選金門得票，2020年韓國瑜拿3萬5948票，得票率74.83% ，蔡英文獲1萬456票，得票率為21.77% ，此次侯友宜在金門拿到6成左右選票，柯文哲票數也有1萬3千多票，賴清德拿到的票數比蔡英文時期衰退，僅有4千多票。主要是金門人口結構改變，此次不少年輕人分裂投票或流向民眾黨，綠營票數比4年前下滑。

在連江縣情況，2020年總統大選韓國瑜拿4776票，得票率77.16% ，蔡英文獲1226票，得票率19.81% ，此次侯友宜得票率比2020年韓國瑜略低，拿到3860票，柯文哲1651票居次，賴清德在連江只拿648票，遠低於同黨立委李問的1382票，顯示有分裂投票現象。

基隆總統候選人得票 金門總統候選人得票 連江總統候選人得票 資料來源／中選會
基隆總統候選人得票 金門總統候選人得票 連江總統候選人得票 資料來源／中選會

2024選舉 2024總統選舉 謝國樑 侯康配 藍白合

延伸閱讀

2024總統結果出爐！賴清德得票率少蔡英文17％ 2關鍵數據雙下滑

圖輯／首次民進黨三度執政 賴清德、蕭美琴感謝選民支持

賴清德得票率少蔡英文17%仍無法政黨輪替？ 雷倩2原因分析：藍營棄保失敗

2024總統選舉最終開票結果一覽 賴清德獲558萬票、40.05%得票率當選「破8年魔咒」

相關新聞

賴清德小贏…得票數、國會席次未過半 民進黨雙少數

二○二四總統及立委選舉結果出爐，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以五五八萬六○一九票低空飛過，小贏國民黨正副總統候選人...

總統大選／沒守住本命區 侯友宜輸賴清德8萬票 區域立委藍成長到6席

2024總統大選新北市票數公布，賴蕭配拿下94萬8818票，侯康配得86萬4557票，柯盈配64萬5105票，投票率72...

2024總統大選開票結果／黃珊珊遭指敗選戰犯 柯文哲：指責別人的先問自己幫多少

2024總統大選民眾黨柯盈配敗選，柯文哲競選總幹事黃珊珊遭指敗選戰犯、公布假民調，民眾黨總統候選人柯文哲今晚在記者會上替...

南台灣／高雄綠地 賴蕭多區掃逾半選票

南台灣是民進黨本命區，總統大選民進黨再次在高雄開紅盤，雖未如預期拿下百萬票，但市長陳其邁展現南霸天實力，善用執政優勢，帶...

侯友宜：把悲憤轉為監督力量

總統大選結果昨（13）日揭曉，得票第二的國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康晚間近8時宣布敗選，侯友宜表示，對這次...

賴清德558萬票勝選 面臨「朝小野大」考驗

2024總統大選結果昨（13）日出爐，民進黨總統候選人賴清德以558萬票、40%得票率當選第16任總統，打破同一政黨無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。