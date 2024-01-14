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民調不準？ 別再信政黨內參版本

聯合報／ 記者李光儀／台北報導
2024總統大選晚間開票結束，由民進黨總統候選人賴清德（左）及副總統候選人蕭美琴（右）贏得選舉，總統蔡英文（中）出面祝賀。記者曾原信／攝影
2024總統大選晚間開票結束，由民進黨總統候選人賴清德（左）及副總統候選人蕭美琴（右）贏得選舉，總統蔡英文（中）出面祝賀。記者曾原信／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統、立委選戰結果揭曉，民進黨「賴蕭配」以約百分之四十的得票率當選，國民黨「侯康配」得票率約百分之卅三點五，民眾黨「柯盈配」以百分之廿六點五排名第三。這個結果，和多數民調機構的「封關民調」相去不遠，若仔細比較，可發現，較為準確的還是一些長期做民調的老牌機構，至於所謂的「政黨內參民調」，和一些新興的機構，則出現和結果相去甚遠的情況。

每逢選舉，各政黨總會對外界釋一些所謂的「內參民調」，此次的內參民調，最為人所知的是民眾黨。民眾黨發布的內參民調始終是「賴蕭第一、柯盈第二且接近賴蕭，侯康第三」，並以此作為「撕毀六點協議」的正當性，結果卻和其大異其趣。

此外，民進黨的「內參民調」宣稱賴蕭大幅領先，侯康、柯盈「麻花狀」，或國民黨內參民調宣稱「侯柯只距離賴蕭一趴」，顯然也和結果有很大的差距。

至於其他的機構民調，有十多家媒體、機構公布「封關民調」，其中最準的是聯合報、ＴＶＢＳ和ETtoday。其中，聯合報的封關民調數據是柯盈百分之廿一、賴蕭百分之卅二、侯康百分之廿七，如果換算成「已表態支持率」，則是柯盈百分之廿六點三、賴蕭百分之四十、侯康百分之卅三點八，幾乎與結果一致。

有少數民調做出「賴蕭第一、柯盈第二、侯康第三」的結果，包括鏡新聞、信傳媒和Quickseek。其中信傳媒和Quickseek的數字，侯康甚至落後柯盈配百分之四、五以上，可說幾乎完全失準。

不過仍必須強調的是，從去年初開始，無論什麼民調機構，做出來的民調始終都是賴清德保持領先，這與最後結果是一致的。

而若干沒有公布、在「封關民調」後做的民調，顯示柯文哲民調有上揚趨勢。這與最後的結果也是契合的。

至於立委選舉部分，此次則「普遍失準」。關於不分區政黨票的民調，多數民調結果都是國民黨領先民進黨百分之二、三左右，結果卻是民進黨拿下最多不分區政黨票。

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