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南台灣／高雄綠地 賴蕭多區掃逾半選票

聯合報／ 記者卜敏正王昭月徐如宜／高雄報導
綠營高雄八仙過海，陳其邁昨晚與立委當選人共同感謝市民支持。記者劉學聖／攝影
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南台灣是民進黨本命區，總統大選民進黨再次在高雄開紅盤，雖未如預期拿下百萬票，但市長陳其邁展現南霸天實力，善用執政優勢，帶動賴蕭配以80萬390票守住綠地。至於侯趙配僅拿47萬8476票，柯吳配獲35萬8096票，綠營順利拿下勝選，證明高雄仍是一片綠油油。

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上屆總統大選，民進黨蔡英文、賴清德在反送中及「芒果乾」的恐懼下，在高雄市拿下109萬票空前紀錄，大勝國民黨韓國瑜、張善政的61萬票，蔡賴狂贏48萬票，這屆賴蕭配雖被柯文哲分走部分青年票，但在綠營選前成功炒作「境外勢力干擾」威脅，在高雄多數選區仍拿下逾半選票。

上屆蔡賴配在高雄市三民區拿下逾6成約13.8萬票，韓張只拿3成3的7.3萬票，本屆雖有民眾黨參戰，但三民區的鐵路地下化、輕軌、捷運等建設讓地方有感，賴蕭在此仍開紅盤，拿10萬125票，侯趙獲5萬7596票、柯吳4萬3266票。

另外，高雄最綠的前鎮、旗津、小港區，蔡英文在上屆拿下6成4逾15.4萬票，韓國瑜只拿下3成2的7.7萬餘票，這次選前侯友宜、台北市長蔣萬安來掃街、密集拜廟，看似人氣旺，但最終賴蕭仍拿下15萬餘票，侯趙5萬餘票，靠空戰見長的民眾黨白色選票仍有限，柯吳僅拿4萬餘票。

在深綠的北高雄2選區，綠藍上屆在此差距1倍以上，本屆雖有政黨輪替聲音，甚至柯文哲上月北高雄岡山「三粉大造勢」也傳出部分韓粉鬆動，但最終賴蕭得票率仍逾5成，拿下2.6萬餘票，侯康只拿1.7萬票、柯吳1.3萬票。

高雄上屆市長選舉民進黨「大意失高雄」後重新出發，先罷免韓國瑜，再助陳其邁補選及連任成功，中央更對高雄建設全力相挺，陳其邁深悟其中奧妙，透過行政優勢拉攏民心，助高雄再次勝選，可預見的是，高雄仍是一片綠地。

「陳其邁善用執政優勢」地方人士分析，高雄這次選得不錯，除多選區「深綠色彩根深蒂固」，陳其邁選前透過行政優勢，積極拓展演唱會經濟及各項活動凝聚年輕人熱情，加上輕軌成圓等施政讓民眾有感，都對選情有加分作用，陳其邁操盤實力已被黨內認同，南霸天態勢將更穩固。

高雄第3選區國民黨立委候選人李眉蓁（ 左二）自認努力不夠，期待下次翻轉高雄。記者蔡世偉／攝影
高雄第3選區國民黨立委候選人李眉蓁（ 左二）自認努力不夠，期待下次翻轉高雄。記者蔡世偉／攝影

高雄市總統候選人得票 製表／聯合報
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