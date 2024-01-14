聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜泛淚喊話：不要哭泣、不要喪志

聯合報／ 記者侯俐安鄭媁／台北報導
國民黨總統候選人侯友宜（前排中）恭喜民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴當選，也期許他們不要辜負台灣人民對執政者的期待。記者侯永全／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（前排中）恭喜民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴當選，也期許他們不要辜負台灣人民對執政者的期待。記者侯永全／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

二○二四總統及立委選舉揭曉，國民黨總統候選人侯友宜以九十一萬票落敗，侯友宜昨晚登台發表談話，將責任一肩扛，未怪罪任何人，也未提及民眾黨；國民黨雖有人將砲火對準民眾黨的假民調，但黨內人士直指「國民黨唯有改變自己，台灣才有未來」。

📢大選最速報

昨晚侯友宜設在板橋第一運動場的開票現場氣氛凝重，多名發言人落淚。侯競總發言人柳采葳向台下支持者喊話「不可以有世代仇恨」，全台灣都只有一個共同目標就是守衛中華民國。她說，從投票結果看，民眾對民進黨是非常不信任、沒信心的，大家不可以放棄，一定要堅定立場、捍衛價值。

侯友宜致詞時兩度致歉、鞠躬，他說個人努力不夠，未完成政黨輪替，泛淚向全場喊話不要哭泣、不要喪志。他說，最感恩的是競總執行長金溥聰，他與金毫無淵源，金在他最困難時二話不說，只為守護中華民國，結合有志之士面對這場艱鉅選戰，金溥聰願意犧牲奉獻，面對結果則堅持成功不必在他、失敗願意站在一塊，謝謝金溥聰這份恩情。

侯友宜表示，這段時間走過大街小巷，感受到每個民眾給他滿滿溫暖與熱情支持，每一雙手、每個鼓勵加油的聲音，都是他一輩子要記在心裡的；他與台上每個人握手致意，更與金溥聰擁抱數秒，台下支持者不捨，頻喊「侯友宜加油、下次再來」。

國民黨主席朱立倫在臉書貼文表示，國民黨要深自反省，改革的道路不能停下，國民黨變更好，台灣才能有希望。

短短一年多，國民黨在九合一選舉大贏民進黨的氣勢消失殆盡。黨內人士分析，雙北是傳統藍營優勢區，新北更是侯的大本營，國民黨原計畫北票南補，並希望拉近南部與綠營差距，賴清德在新北、台北、桃園、台中的得票數雖都只有三成多，但因柯文哲瓜分選票，侯友宜在這些藍營票倉並未取得優勢，甚至得票率略低於賴，南部則依舊大輸，北票南補的預期目標未達成而吞下敗戰。

不具名藍委表示，國民黨基本盤持續萎縮，選舉結果顯示只想靠基本盤獲勝並不實際。另外，國民黨與競辦雖廣納年輕人，但決策應更採納年輕人的建議，這是未來思考與檢討方向。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 金溥聰 柳采葳 朱立倫 柯文哲 賴清德

延伸閱讀

總統大選／沒守住本命區 侯友宜輸賴清德8萬票 區域立委藍成長到6席

2024總統結果出爐！賴清德得票率少蔡英文17％ 2關鍵數據雙下滑

2024總統大選開票結果／侯友宜宣布敗選 向選民鞠躬道歉

2024總統大選開票結果／侯友宜宣布敗選 回歸市長身分第一個行程曝光

相關新聞

賴清德小贏…得票數、國會席次未過半 民進黨雙少數

二○二四總統及立委選舉結果出爐，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以五五八萬六○一九票低空飛過，小贏國民黨正副總統候選人...

總統大選／沒守住本命區 侯友宜輸賴清德8萬票 區域立委藍成長到6席

2024總統大選新北市票數公布，賴蕭配拿下94萬8818票，侯康配得86萬4557票，柯盈配64萬5105票，投票率72...

2024總統大選開票結果／黃珊珊遭指敗選戰犯 柯文哲：指責別人的先問自己幫多少

2024總統大選民眾黨柯盈配敗選，柯文哲競選總幹事黃珊珊遭指敗選戰犯、公布假民調，民眾黨總統候選人柯文哲今晚在記者會上替...

藍營究責 輸在各自算計不同心

二○二四大選，國民黨無法奪下總統大位，但在國會大有斬獲，不過相較去年九合一大選大勝，一舉囊括十三個縣市，這次無法乘勝追擊...

網路爭霸 柯文哲強勢威脅綠天下

二○二四年總統及立委選舉落幕，選前的戰場也從實體打到虛擬網路，原本過去獨占網路風向的民進黨，如今遭受來自於民眾黨總統候選...

民調不準？ 別再信政黨內參版本

總統、立委選戰結果揭曉，民進黨「賴蕭配」以約百分之四十的得票率當選，國民黨「侯康配」得票率約百分之卅三點五，民眾黨「柯盈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。